東方日報B2：幣策釀變　美元再掀跌浪

日本在位最長的首相安倍晉三於周五以健康理由請辭，日圓和國際金價應聲抽高，加上美國聯儲局擬讓通脹超過2%目標，令美元瀉近今年低位。全球最大債商太平洋投資管理(Pimco)指出，美元跌浪只剛開始，包括人民幣在內的亞洲貨幣將受捧。

安倍辭職報道一出後，日圓由低位106.95兌每美元，飆升至最高105.2，倒升1.29%，每百日圓升至7.3668港元；在避險情緒升溫及聯儲局「放鴿」下，本已受壓的美匯指數進一步尋底，跌見最低92.198點，挫0.86%，並逼近本月較早前的92.127點今年低位。

股市方面，日經指數一度插614點，收報22,882點，挫326點或1.41%。現貨金價則曾漲1.83%至每安士1,964.84美元，紐約期金一度升2.14%至1,966.2美元。

澳洲銀行高級外匯策略員Rodrigo Catril表示，日圓兌每美元應聲急揚，反映安倍辭職令外界對「安倍經濟學」，以至日本央行的超寬鬆貨幣政策會否繼續得到支持，產生了疑問。摩根大通日本市場研究分析主管佐佐木融日前更指出，倘安倍請辭，再加上美國總統特朗普十一月連任失敗，這雙重打擊足以導致日圓兌每美元攀至100水平。他認為，安倍長久在位能協助穩定經濟，同時使特朗普任內的日、美兩國關係相對平靜，因此兩國若同時更換領導人，會成為不穩定因素。

Kiwoon Securities市場策略員Kim Yumi認為，實質利率下降將削弱美元，而亞洲貨幣一般將受惠美元轉弱，料人民幣、台幣及韓圜將會領漲。法巴預期，人民幣兌每美元第四季或漲至6.8水平，即每百港元兌人民幣可能見87左右。

高盛料歐元十二個月內將升見1.25美元，較目前有約5%升幅，瑞穗多元資產策略主管Peter Chatwell更稱歐元有能力挑戰美元在貿易上的「美元王者」地位，而歐元亦可挑戰美元的避險貨幣地位。

至於Pimco投資組合經理Stephen Chang稱，儘管美元今年兌主要貨幣下跌，但以貿易加權計，仍較去年平均升值2%，認為美元仍處於貶值初期，惟後市取決於美國會否有新刺激方案，一旦財策對經濟的支持中斷，將觸發市場大規模避險，並有利美元。

他提到，當大部分發達國家貨幣受惠弱美元之際，亞洲貨幣表現落後，料人民幣和韓圜會做好，亞洲經濟尤其是南韓和中國處於周期性復甦，將有助兩國貨幣跑贏大市。Pimco亦看好馬來西亞和中國國債，主要憧憬兩地央行或續減息重振市道。

與此同時，聯儲局主席鮑威爾周四在Jackson Hole年會上披露當局新的長期政策目標，容許通脹略為高於目標2%一段時間，意味息口可能較長時間維持較低水平，亦不利美元前景。Monex Europe市場分析主管Ranko Berich稱，在聯儲局新政策下，即使美國經濟復甦，市場亦沒有太多理由相信會加息，料美元對美國經濟向上的反應不會太大。

聯儲局官員之一、聖路易斯聯儲銀行行長布拉德在鮑威爾演說後稱，美國通脹需升至2.5%一段時間，才可彌補之前未達標的影響。聯儲局前官員洛克哈特更憂疫情未受控令經濟陷「雙底衰退」。因此，美元確實有機會處於貶值初期。

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