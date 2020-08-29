美股收市：道指升161點　標指納指創新高

隨着美國聯儲局確立繼續採取寬鬆的貨幣政策立場，美股3大指數周五(28日)上漲。道指收報28,653點，升161點或0.57%，今年累計由跌轉升；標指收報3,508點，升23點或0.67%；納指收報11,695點，升70點或0.6%。標指和納指齊創收市新高。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升2.59%、3.26%、3.39%。標指和納指均錄得連續5周上漲。

數據方面，7月份美國消費者支出增長1.9%，高過預測的增長1.5%。個人收入也好於預期，增長了0.4%，而經濟學家此前預計將下降0.2%。

不過，據美銀引述EPFR Global數字顯示，截至8月26日止一周，美股基金走資28億美元，反觀，債券基金吸資167億美元，黃金基金亦錄得12億美元資金流入。

個股消息方面，可口可樂在北美洲推出自願離職計劃，涉及4,000個職位，連同其他地區的裁減人手行動，預期全球補償開支介乎3.5億至5.5億美元。可口可樂股價周五上漲3.3%，收報49.83美元。

服裝零售商Gap截至8月1日止第2季轉盈為虧，蝕6,200萬美元，收入減少18%至33億美元，惟遠好過預期的29億美元，該公司把部分生產線轉為製造口罩，上季帶來1.3億美元收入，佔整體約4%。Gap股價收市上漲0.92%。

在家工作及學習令美國兩大個人電腦生產商惠普及戴爾成為疫下贏家。惠普截至7月底止季度筆記簿電腦銷量急升30%，令整體收入僅跌2%至142.9億美元，遠好過預期的133.4億美元，期內純利倒退近39%至7.34億美元，但扣除部分項目後每股賺49美仙，遠好過預期的43美仙。

惠普股價周五收市升6.15%；戴爾則上漲6.05%。

－－－－－