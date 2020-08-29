【國金奇觀】互鬥半世紀！印度夥美可撼贏中國？

長久以來，中國和印度在經濟和亞洲戰略方面互相比拚，雖然印度經濟發展迅速，可是多年仍未能超越中國。中美關係日趨緊張，加上爆發新冠肺炎疫情，不少企業思考甚至已採取行動撤出中國。中國正面臨多種不利因素之際，或為印度帶來一次千載難逢的「翻身」機會！

自1962年中印戰爭之後，兩國一直維持和平狀態，不過月前中印邊境爆發衝突，令關係再度惡化。隨着中國與美國關係日趨緊張，為了對抗中國，迫使美國加速與印度合作，深化經濟整合。然而，印度得到美國的協助，是否輕易便可取代中國地位？印度欠缺的又是甚麼？

●疫情動搖中國地位

疫情衝擊全球經濟，亦讓全球供應鏈經歷嚴峻考驗，交通阻斷、工人無法回到工廠開工，成本不再是企業唯一的考量，必須分散風險。各國開始思考應否減少對中國的依賴，並呼籲企業回歸本土。

向來都鼓勵企業回流的美國總統特朗普，為大選造勢時揚言要在10個月內創造1,000萬個就業機會，將為把就業崗位從中國帶回美國的企業提供稅務優惠。日本早前亦宣布資助87家企業撤出中國，遷回日本或到東南亞地區的國家。

另外，去全球化趨勢正進一步削弱中國「製造業大國」的地位，毗鄰的印度有望從中受惠。有見及此，印度莫迪政府已於3月期間公布針對電子製造業進行投資優惠措施，宣布未來5年內對在印度提升產能之企業提供4至6%獎勵措施，總規模達66.5億美元。

●美擴投資助谷經濟

印度半個世紀以來經濟保持增長，但在工業、經濟和科技領域在上個世紀被日本、南韓、新加坡和台灣等超越。至於中國於80年代開始改革開放後，經濟加速增長更全面超越印度，致使中國成為世界第二大經濟體。

中國過去藉着吸引外資直接投資(FDI)刺激經濟增長，印度在這方面顯然落後。去全球化的大勢下，預期中國在國際間愈趨孤立，假若美國能擴大對於印度直接投資規模，促進雙邊投資，可望達成「雙贏」局面。

事實上，隨着中美關係急轉直下，美國扶植印度之勢愈益明顯！彭博億萬富豪指數中，來自印度的首富安巴尼(Mukesh Ambani)於上月一度躍升至第五位，一反過往首五位「非美即歐」的景象，主因是其電商平台Jio Platforms接連獲Facebook、高通及英特爾等美國巨企注資，零售業務又傳獲亞馬遜垂青。據最新數據，安巴尼目前以782億美元身家排名回落至第七位，但財富於過去一年錄得196億美元的增幅。

●政府鼓勵拓自家App

印度政府以國家安全為由，禁用59項中國應用軟件，包括了社交軟件TikTok和微信等。最新消息指，印度政府有意排除中國科技巨企華為參加5G基礎建設。印度科技業領袖亦趁勢敦促政府採取措施，限制中國進入印度市場，制定規則奪回對用戶數據的控制權，並資助本地初創企業，以抵禦外國競爭對手。

在這個背景下，印度政府開始重新着眼於自家企業發展，推出「App Innovation Challenge」計劃，旨在讓印度國內開發的應用程式可以滿足其市場，並挑戰國際的競爭對手。此舉或進一步推動「印度製造」的發展，與中國的競爭對手較勁。

●印度人口結構佔優

另方面，印度在人口構成上佔有優勢。印度人口的平均年齡比中國年輕，意味着當地勞動力人口要比中國多。而且印度的老齡人口也比中國少，需要在養老方面耗費的資金也相對較少。印度經濟增長或有望趕上中國。

中美貿易爭端和疫情，為全球帶來了翻天覆地的改變。昔日製造業轉移到中國花了數十年的時間，要離開也非短時間可以辦到。今日的印度與中國有一段距離，但是配合結構性改革，經過磨合，印度有潛力爭取更好的發展。

東網財經專欄作者 帥姐

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