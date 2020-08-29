1周10大驚奇：入市小心！極低息環境恐難持久？因為...

2020年已來到8月底，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，及後呼籲小心至今，異象有得有失。之後會如何呢？小心「人算不如天算」！

【1、低息不會太久？木材狂升有啟示】

要數本周大事，當然是聯儲局主席鮑威爾表示，會容忍通脹超過2%目標，意味短期難加息。不過，預測歸預測，歷史已一再證明「人算不如天算」，例如有誰能估到今年遇上世紀疫情？

目前就有異象顯示，極低息環境未必會「很長」，這異象來自一種原材料！其今年升勢遠超黃金和白銀，就是木材，升幅幾乎是黃金的4倍。有專家警告，木材價格大升往往是債券孳息率上升的先兆。一旦債息上揚，就是實際利率有上升壓力的信號！

疫情令美國民眾宅在家，引發了家居裝修熱潮，木材供不應求。今年以來，木材價格飆升1.04倍，升幅幾乎是金價的4倍。現在木材價格已升至每1,000板英尺(board-foot)828美元，打破了2018年歷史紀錄的651美元(當時聯儲局是處於加息周期)。

StoneX交易員Robin Cross表示，這是木材史上最狠、最猛、最超買的升勢。疫情之前，美國新屋營建需求旺，已令木材庫存處於低位。疫情爆發後，伐木場預期需求將減、降低產量，此失算讓市場更供不應求。美國全國住房營建商協會(NAHB)上周更警告，木材升得太快，可能會妨礙美國樓市復甦。

或許港人未太關注，然而，國際市場甚為關注木材價格大升。BCA Research指出，木材價格一飛衝天，代表美國聯儲局的寬鬆貨幣政策出現正面效用，因建築活動大增推升木材價格，而且住宅投資是經濟中對利率最敏感的行業，也是整體經濟增長的領先指標。

因此，木材價格升不停代表經濟好轉，聯儲局反而需要「加息時間表」，也許較目前預計的更快。此外，木材大漲也代表期限溢價(term premium)將從現今異常壓抑的水位上揚，可能會損害債券回報。過去30年以來，木材價格和債券報酬呈現「負相關」。

綜合以上因素，加上聯儲局對債券孳息率曲線控制潑冷水，或許投資者應押注債息轉升、孳息曲線轉陡(即遠期債息升幅高於短期，是反映經濟前景向好的信號之一)。

【2、低息不會太久？萬億美元新債等着進入市場】

事實上，本周有報道指出，從美國到歐洲，全球債券市場價格都在下滑(即與之相反的債息上揚)，隨着大批新債即將湧入市場，表明「平靜的夏季」或許即將結束。近期芬蘭宣布發行銀團債，德國周三(26日)也出售15年期債券。

迄今為止，債券一直受到央行龐大刺激措施的支持。不過，如果疫情對經濟的影響持續到2020年底，由於仍將有大約1萬億美元的債券進入市場，央行資產購買計劃的支持力度可能會受到質疑。投資者也擔心這會令固定收益資產失去吸引力，債價下跌就會使債息上揚。一旦債息上揚，就反映融資成本上升，亦意味央行的極低息環境會受壓。

荷蘭國際集團的高級利率策略師Antoine Bouvet表示，債券供應「似乎比預期更早地衝擊了市場。」包括德國、意大利、美國等10年期債息本周也上升了。該年期債息一向反映當地整體融資成本。

【3、「後疫情時代」加息潮在2022年初啟動？】

講起息口，挪威最大銀行DNB本周預測，該國可能成為第一個在「後疫情時代」加息的國家，時機很可能在2022年初，以避免樓市過熱。

挪威的利率一向對整個歐元區具啟示作用。為緩和疫情對經濟的衝擊，挪威央行今年3至5月已3度減息，但6月時表示經濟前景好轉的速度比預期快，可能會在2022年底加息。

DNB首席經濟學家Kjersti Haugland表示，整體而言，挪威央行未來幾年可能調升借貸成本3次，在2023年底前，從目前的零息調高到0.75厘。這代表挪威央行將領先其他央行率先加息，最快在2022年初，較央行預測提早半年以上。

【4、匯市起風雲？日圓匯價隨時狂升】

除了債市預示金融市場難平安外，匯市也隨時起風雲，尤其日圓可能持續轉強，繼而拖累股市表現！摩根大通策略師本周認為，如果日本首相安倍晉三因健康問題而請辭(已實現)，再加上美國總統特朗普11月敗選的話，這雙重打擊足以導致日圓兌每美元攀至100水平！

事實上，安倍本周就率先請辭，特朗普目前在民調上仍落後拜登。

摩根大通日本市場研究分析師佐佐木融說：「安倍長久在位能協助穩定經濟，同時使特朗普任內的日本與美國關係相對平靜，因此領導人更換，會成為不穩定因素。這可能會在一開始時激發日圓買盤。」因此，他認為若兩者雙雙離任，日圓兌每美元攀至100水平。

Shinkin資產管理公司首席基金經理藤原直樹表示，若安倍卸任，日本市場可能會暫時進入避險模式，外國投資者會帶頭拋售。他認為，如果由內閣官房長官菅義偉或外相岸田文雄接任安倍的首相位置，將會延續目前的政策基調，但若由政治老手石破茂接任，可能會調整政策路線，因石破茂認為貨幣政策走得太遠，且有必要進行財政改革。

【5、經濟續迷失！日本已證明放水救市失效】

講起日本首相安倍晉三，他主張的「安倍經濟學」由於長年之來無法解決通縮，意味行將失效，無法解決經濟「迷失近30年」的困局，專家呼籲作出結構改革！

日本受疫情影響，當地今年4至6月的實際年度國內生產總值(GDP)按季少了41萬億日圓(約3萬億港元)，4到6月的GDP總額為506萬億日圓(約37萬億港元)，與政府設定的600萬億日圓(約43萬億港元)的目標相差甚遠。經濟學家木內登英表示，這是「安倍經濟學」」失效的迹象，必須進行結構改革。

回看2012年12月下旬安倍擔任首相後，便啟動通脹政策組合，其中包括貨幣量化寬鬆(QE)及增加財政支出。「安倍經濟學」使日圓貶值，以助提高企業收益，日經平均指數亦因此重回2萬點關口。惟即使如此，安倍政府仍未克服該國長期通縮的困境，民眾消費力及信心依然低迷。

按目前估算，到2021年3月時，日本政府發債將達964萬億日圓(約70萬億港元)，幾乎是日本年度實際GDP的兩倍。分析憂心安倍太倚賴貨幣政策和財政政策，沒有思考結構性改革，加上人口快速老化及萎縮，也使他無法實現長期目標。

【6、疫情加速人口危機！美日明年出生人數恐跌10%】

誠然，日本經濟「迷失」近30年，確實很難單靠放水打救，最致命的原因是經濟欠缺人口活力！因此，疫情正有可能將全球也帶向「迷失」領域，這是經濟學家甚為擔心會苦了現今年輕人的最重要原因。

近期有報道指出，日本與美國明年出生人數料跌10%，主因是疫情對全球經濟造成衝擊，導致年輕人不太願意結婚生仔。

第一生命經濟研究所經濟學家雄野英生估計，2021年日本嬰兒人數將下滑約10%。回看去年僅有86萬名，為有數據以來首次低於90萬人。他表示，非正式員工的工作流失等因素造成經濟困難，會使不婚不生的年輕人增加一段時間。

據厚生勞動省統計，日本5月結婚對數為32,544對，較去年同期驟降2/3，去年這個時間有許多人結婚，是因日本新天皇登基，迎接「令和」時代，但今年5月相比前年5月也大減30%以上。同時，南韓今年4月的結婚對數亦按年大減20%。

美國方面，華府智庫布魯金斯研究院報告指出，明年出生人數可能較今年少30萬至50萬人。以美國每年平均出生370萬人計算，相當於減少10%。報告指出，一個持續較深遠的衰退，對有些人而言意味終生收入較低，不僅讓部分女性延後生育，也讓他們決定少生。

【7、世界變局！中美經濟脫鈎恐避不了】

除了人口危機拖累長遠經濟增長外，地緣政治繃緊也帶來重大不明朗！曾任國際貨幣基金組織(IMF)中國內地部門主管、現為美國康乃爾大學貿易政策教授Eswar Prasad本周表示，中美經濟脫鈎還有很長的路要走，但脫離以美國為中心的體系，顯然對中方很有吸引力。

他說：「這兩個經濟體仍非常緊密地連結在一起。畢竟，中美很難停止在不同方面的碰撞。然而，擺脫以美國為基礎或以美元計價的國際金融體系願望，無疑為中國最關心的問題。」因此，這就是中國一直推動在貿易結算中更多地使用人民幣的原因。

中國正不斷向外資開放資本市場的大門，並開放匯率制度。對此，他說：「這將與國內資本市場的發展密切相關，中國領導人知道國內資本市場的發展，對中國未來的持續增長相當重要。」

事實上，本周也有報道指出，中國一直倡議全球金融機構加入人民幣跨境支付系統(CIPS)，以應對美國，預計今年底，參與人民幣國際支付網絡的金融機構將達1,000家。

報道指出，截至7月底，來自97國與地區的984家金融機構加入CIPS，較2019年底增加48家。會員可選擇直接參與CIPS，亦即在該系統內保持自己的帳號，或透過直接會員，間接參與該系統。

日本加入該系統的大型銀行包括瑞穗銀行(Mizuho Bank)、三菱日聯銀行(MUFG Bank)，以及地區銀行千葉銀行(Chiba Bank)。瑞穗銀行說：「這讓我們可以對全球客戶提供人民幣結算服務。」

CIPS目前731個會員中，超過70%在亞洲，其次是歐洲124個會員、非洲37個，南美與北美總數僅40個。由於中美之爭升溫，中國亦準備先於其他主要經濟體發行數碼貨幣，預料CIPS的重要性也將有增無減。

【8、小心「綠天鵝」！包括香港 全球高溫將挑戰人類極限】

除了疫情及政局變天外，相信大家都感受到地球愈來愈熱，這絕對是經濟危機！舉例來說，今年美國死亡谷出現攝氏54.4度史上最高溫，美國加州現在面臨嚴峻的野火與停電衝擊，這些都與極端高溫有關。在亞洲，上周中旬以來日本也出現猛烈的熱浪，多個城市和地區連續幾天都接近 40度，靜岡縣中部濱松市更見41.1度，平了2018年7月東京附近創下的最高溫紀錄。

更慘的是，這種高溫到晚上也不會消散，今年2月就有研究預測，如果沒有採取任何措施控制溫室氣體，到2100年，北半球大部分地區的夏季，有3/4會出現近乎全天候的極端高溫。美國南部、加拿大西北和東南部、西歐和南歐、蒙古和中國東南部(包括香港)，將是經歷極端高溫增幅最大的地區，未來幾十年可能要忍受更多次數的高溫。

研究指出，若未來幾十年人類可減少溫室氣體排放，到2100年，北半球許多地方的夏天極端高溫日數可能從大約8天增加到32天，與2012年相比增加4倍。如果排放量持續，日夜間連續高溫的天數將達69天左右，即3/4的夏季都處於極端高溫。

值得留意的是，根據往績，熱浪平均造成的死亡人數多於洪水、龍捲風，甚至颱風。專家指出，如果白天很熱，到晚上身體又無法降溫，人們管理熱能的身理機制就會失效，雖然人類最終都必須適應更溫暖的未來，但極端高溫將挑戰人類極限。

●「綠天鵝」逼近恐觸發全球金融危機

有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)早於今年初就出了一本書，警告氣候變化有可能引起「綠天鵝」事件，繼而觸發系統性金融危機，除非各國政府能採取應對措施防範這些風險。

該機構藉用市場熟悉的「黑天鵝」概念，提出了「綠天鵝(green swan)」的說法，來描述超出常規預期範圍、且具有廣泛或極端影響的不良事件。

BIS副總經理Luiz Pereira da Silva表示，綠天鵝或「氣候黑天鵝」具有典型「黑天鵝」的許多特徵。不過，「綠天鵝」不同於「黑天鵝」，因當中有確定性因素，即氣候變化的風險有一天會成真，可能會較金融危機給人類造成更大危害，具有引發更複雜和不可預測的連鎖反應風險。

【9、投資者注意！美超級富豪並不樂觀 紛紛增持現金】

面對市場眾多風險，即使超級富豪在疫情中的身家仍有進帳，也不代表他們對經濟盲目看好！據美國有錢人投資機構Tiger 21調查，該機構會員出於擔心股市和現實經濟脫節，在目前投資組合中，現金佔比達創新高的19%，高於過去幾季平均的12%，而除了增持現金避險外，房地產仍穩站該機構最大的投資類別。

Tiger 21由800多名投資者組成、平均每人資產超過1億美元(約7.8億港元)。目前數據顯示，超級富豪正增持現金避險，且有近半Tiger 21的會員皆認為美國在明年夏季前，不會恢復正常狀態。

雖然會員持續增持現金，但房地產仍是最大投資類別，約佔會員全部投資組合的27%、公開交易的股票約佔22%，但固定收益的佔比來到10年最低水平，約佔8%。Tiger 21董事長Michael Sonnenfeldt表示，會員很擔心股市和現實經濟之間的差距，故正採取如增持現金等防守行動，務求能度過更長時間的經濟風暴。

【10、投資者注意！「股神指標」升至歷史新高 預示冧市近】

有錢人做足準備不無道理，事關「股神」巴菲特最愛的股市估值指標不但已響警，周三(26日)更飆至歷史新高！即遠超2000年及2008年股災前夕。

華爾街所稱的「股神指標」，指的是以Wilshire 5000指數(股市總市值)除以美國國內生產總值(GDP)所得到的數值，過去幾天以來，這指標一直處於2000年科網泡沫之後的新高。

截至周三收市，Wilshire 5000指數價值約35.5萬億美元，而美國第2季GDP的官方最新估計值為19.4萬億美元。根據計算，「股神指標」為182.7%，較7月30日的170%顯著提高。

回看2000年時，這比率為171%。根據巴菲特在2001年說法，這指標合理範圍應在75%至90%，超過120%是「過熱」。巴菲特曾表示，近兩年這比率上升到前所未有的水平，「應該是一個非常強烈的警告信號」。

勿忘記「股神」巴菲特，甚至「鱷王」達利奧近期都擁抱黃金，他們的成功是「勇於承認以往的錯」。在這難以預測的世代，絕對不能輕易認為「低息、低通脹」會維持很長時間，尤其今次全球為救市，實在放水太多。

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