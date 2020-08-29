致富智庫：疫下宅在家　父母教育小孩勿犯這9個錯

教育小孩乖乖理財並非易事，尤其是網絡世界令生活模式轉變，社會上亦沒有所謂「怎樣教小孩的課程」。為人父母，大多是靠自己的經驗行事。雖然「家規」各有不同，但原來外國研究發現，「失敗小孩」的父母也有9個共通點，起碼不要犯上以下的錯誤，尤其是疫情下小孩被迫停課「宅在家」，與父母多了相處時間，就更加要留心：

【1、不鼓勵孩子獨立】

有大學研究發現，家長「心理上」操控小孩，會導致他們自信心和自理能力降低。鼓勵孩子獨立並不等於鼓勵「造反」，獨立反而可大大提升他們的解難能力、溝通能力，更能抵抗同輩壓力。

【2、常常喝罵孩子】

「生舊叉燒好過生你」這句話，相信不少人也聽過。原來亦有大學研究發現，嚴苛的口頭責罵，會扼殺孩子的創意和渴求。長期下去，會讓孩子沮喪、憂鬱，導致一些行為問題，得不償失。

【3、直升機父母】

家長願意抽時間參與孩子的生活固然是好，但「過度」參與則適得其反。有研究報告指出，一些聲稱被「過分操控」的學生有更高程度的憂慮和較低滿足感。「直升機父母」亦較少能接受他人建議，自我意識高帶來了反效果。

【4、孩子沒有充足睡眠】

睡眠是決定成功的要素。英國有研究發現，不規則的睡眠時間會影響孩子大腦發展，繼而影響學業成績。故此，父母培養孩子良好睡眠習慣十分重要。

【5、讓孩子太早看電視】

原來「看電視」可謂是小孩3歲前的禁忌。有研究指，孩子長期看電視，會影響認字和集中能力，更嚴重的是會讓他們有暴力傾向，更易欺凌幼稚園的同學。

【6、獨裁者】

家長說：「你要做A！」孩子問為甚麼，接着家長說：「因為是我說的！」有教育學心理學家指，這種教導模式會抑制孩子表現。

【7、常在小孩身邊用電話】

沉迷玩手機不再是年輕人專利，不少家長也是「低頭族」，即使小孩在身邊，也自顧自玩。有急症室醫生指，孩子受傷的個案，大多由於父母顧着玩手機所導致。再者，父母經常玩手機，小孩亦會有樣學樣。

【8、對孩子很冷淡】

有多個研究亦指出，若孩子得不到父母的關愛，會影響他們的行為，例如欠缺安全感和情緒問題。孩子缺乏父母的稱讚，亦會令他覺得不被社會接受。

【9、體罰孩子】

當小孩吵鬧，家長多會拍打他們作懲罰。沒錯，他們表面上是服從的，但有研究指，這會讓小孩更易有過度活躍、侵略及反抗指令的傾向。真的很嚴重？對！有大學調查指，體罰與孩童的精神健康問題息息相關。

以上9項養兒錯誤，要盡量避免。

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誠然，教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。相信不少父母為教養孩子，也會費盡思量。著名心理治療師、著有心理勵志書籍《13 Things Mentally Strong People Don't Do(中文譯作：告別玻璃心的13件事：心智強者，不做這些事、強者養成的終極指南》作者Amy Morin表示，若家長真的想建立兒女的自信心及自我肯定感，就千萬別做以下使兒女變成「玻璃心」的行為，不妨參考一下：

●讓孩子逃離責任感

雖然你可能認為「家務」會讓孩子受到壓力，並增加負擔，但做家務有助於他們成為更負責任的公民。再者，做適合年齡的家務，有助他們培養征服感和成就感。

因此，無論你是否會告訴孩子要幫忙洗衣服或倒垃圾，孩子都有責任這樣做，並且是表現能力和完成責任的機會。

●不讓孩子犯錯

作為父母，看到孩子失敗、被拒絕，或者把一些事情搞亂，心裏固然難過，所以有些父母會盡量不容許類似情況出現，盡量保護孩子。

不過，這絕對是剝奪他們學習的機會，須知道「失敗乃成功之母」，犯了錯才會更牢記過失，長大後才不至於「玻璃心」。

●保護孩子的情緒

當孩子生氣時，父母自然會想辦法安撫他們，但如果過分保護，反而會影響他們的情商(EQ)和自尊發展。

父母們，當孩子發脾氣或因其他事而生氣時，要幫助他們認識觸發情緒的因素，並教他們如何自我調節。為他們提供一個框架，幫助解釋感受，以便將來更容易處理情緒。請緊記，這是學校不會特別教授的，父母更須以身作則。

●縱容受害者心態

不要時常向孩子說：「我們買不起像其他孩子一樣的新鞋，因為窮。」若不斷散播負面，並強化它，只會漸漸使孩子覺得生活中的大部分情況是無法控制，影響自信。

父母應正面灌輸，讓孩子認識到自己選擇生活，對自己能創造更美好的未來有盼望、更有信心。不要讓孩子變成「憐憫派掌門」或誇大不幸，而是鼓勵他們採取積極行動。

●過度保護

當然，父母會千方百計保護孩子，但讓他們不受挑戰是會影響發展。父母應將自己視為「嚮導」，而不是保護者，即使放手或會有可怕結果，也要讓孩子體驗生活。肯放手，他們就有機會自己處理任何生活方式，使其具有獨立能力和充滿信心。

●期望完美

父母們，請回想自己的童年，沒有人是完美，孩子們也是！不要對他們訂下過高的目標，這只會增加挫敗感。相反，父母只需給予孩子「長遠目標」及訂立每個目標的基本，例如讀大學是長遠目標，基本就是小學、中學一關一關地順利度過，過程中不需要每次第一。

●懲罰而不是學習紀律

孩子在成長過程中，需要了解某些行為會導致嚴重的後果，但紀律和懲罰之間是存在很大差異。有紀律的孩子認為：「我做出了一個糟糕的選擇。」受懲罰的孩子會說：「我是一個壞人。」

換句話說，紀律會讓孩子相信他們可以在未來做出更明智、更健康的選擇，而懲罰只會使他們認為自己無法做得更好。

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