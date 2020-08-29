美國企業爆新一輪裁員潮　績優公司照縮人手

新冠肺炎疫苗研發未見重大突破，意味經濟活動短期內難以全面恢復，美國大型企業最近重新評估整體人手。

可口可樂周五(28日)宣布在北美洲推出自願離職計劃，涉4,000個職位，同日，美高梅國際酒店正式解僱早前因疫情而休假的1.8萬名員工，相當於疫情前總人手逾1/4。

下周一(31)進身道指成分股的商業軟件公司Salesforce，儘管上季錄得破紀錄收入，本周較早前仍宣布今年底前裁減1,000個職位，而公司現時員工總數約5.4萬人。

至於美國航空及聯合航空早前警告，倘無法獲得華府新一筆援助，合共將有5.3萬個職位受到影響。

私募基金凱雷集團創辦人David Rubenstein透露，很多企業舵手向他私下暗示，旗下員工數目將低過原先計劃，意味裁員行動陸續有來。

美國疫情早前略為紓緩，經濟逐漸重啟，很多企業召回暫時放無薪假的員工，令美國失業率由4月近15%，回落至7月的10.2%。

不過，會計師事務所均富首席經濟師Diane Swonk指出，新一輪裁員潮顯示企業的想法出現了轉變，過去只是希望暫時削減薪金開支和成本，但現時發覺需求疫弱的日子較預期持久。

－－－－－