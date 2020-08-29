【安倍辭職】經濟師：日本央行貨幣政策料不會大變

日本首相安倍晉三周五(28日)突然以健康理由請辭，消息震撼市場，投資者尤其關注日本央行現時的超寬鬆貨幣政策會否因為安倍離任而出現大幅調整。

安倍2013年親自任命黑田東彥為日本央行行長，該行隨即展開「火箭炮」式的貨幣刺激政策，大舉購買資產，亦導致日圓因此大幅貶值，一度成功提振經濟。日本央行觀察家亦指，黑田與安倍政府一直合作良好。

外媒引述消息人士透露，日本央行現時的量化寬鬆措施將會繼續，不會即時作出改變。此外，消息又提到，即使外界揣測黑田可能與安倍跟隨離任，但黑田計劃完成2023年屆滿的任期。

經濟師亦普遍認為，疫情導致日本央行難以裁減購債計劃或調高利率。

瑞銀證券經濟師足立正道認為，安倍離任對日本貨幣政策沒有影響，一旦作出改變，便需重新評估央行與政府的關係，強調央行會捍衛其政策獨立性。他又指，「安倍經濟學」的成績好壞參半，而最大成就是由黑田主張的政策，故他現時沒有理由辭職。

瑞穗證券首席經濟師Shunsuke Kobayashi認為，現時日本經濟差勁，無論誰接替安倍，財政和貨幣政策均需全力衝刺。

至於野村證券經濟師桑原真樹相信，任何安倍的接任人都會率先推動疫後經濟復甦，若央行政策忽然步向正常化，必會產生重大市場影響。

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