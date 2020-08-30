陳鳳珠：人行保持穩健貨幣政策取向不變

港股維持於100天線至250天線之間上落，由於內銀企業陸續公布業績，料有機會壓抑大市走勢。不過，近日人民銀行持續於公開市場作逆回購操作，且港匯偏強，料市場資金仍然充裕，估計恒指後市有望出現突破。

人行表示，內地銀行業穩健，但內銀企業上半年盈利按年下跌12%，而至年底內銀企業仍要透過降利率、減收費及延還貸等方式向市場讓利，估計內銀企業今年利息收入及非利息收入均有機會出現下降，且資產質素或會轉差。人行又指，首7個月內銀已向市場讓利8,700億元人民幣(下同)，而全年讓利目標為1.5萬億元，因此8月至12月內銀仍要讓利6,300億元。

另外，銀保監亦表示，內銀今年要處置3萬多億元的不良貸款，上半年內銀企業已處置1.1萬億元，意味下半年將要處置1.9萬億元壞帳。截至6月底內銀企業的資本充足率為14.2%，仍高於10.5%的監管要求，因此無必要降低資本監管要求。雖然內銀企業的盈利減少，且資產質素轉差，但仍要維持整體財政狀況健康，才能有效支持經濟發展。

除此之外，人行表明內地的貨幣政策保持「三個不變」，即穩健的貨幣政策取向不變、保持靈活適度的操作要求不變、堅持正常貨幣政策的決心不變。人行既不讓市場缺錢，亦不讓市場的錢溢出來，表明將保持貨幣政策靈活適度，而人行亦不會採取零利率或負利率及量化寬鬆等非常規政策，故不存在退出問題，料不會對經濟構成風險。近日人行持續向市場作逆回購操作，主要為向市場補水，以紓緩繳稅、國債發行增加等因素，並不是搞大水漫灌，因此市場無須擔心。

目前貸款市場報價利率已實施1年，人行表示明顯增強貨幣政策的效率，而LPR已成為貸款利率的指標。未來內地將繼續透過公開市場操作、中期借貸便利等政策工具保持市場的資金流動性合理充裕。同時，引導新增融資重點流向中小微企業及製造業，並發揮貸款市場報價利率改革的潛力，推動降低綜合融資成本，實現為市場主體減負1.5萬億元的目標。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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