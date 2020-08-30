曜熊理財：基金定期投資適合波動市

全美商業經濟協會進行了一項美國經濟的調查，預期未來兩年美國經濟增長前景黯淡，由新冠疫情引發的經濟衰退仍會持續。美國經濟至少有25%的可能性會出現雙位數的衰退。

美國商務部公布的資料顯示，美國2020年第二季度GDP按年率計算下滑32.9%，是為過去兩個世紀以來美國所遭遇的最嚴重的經濟衰退。個人消費、出口、投資，以及各州和地方政府支出的急劇收縮，導致美國經濟在第二季度出現大幅下跌的現象。

中美貿易戰升溫，美國商務部最新加入了24家中國企業入制裁名單，限制其獲取美國技術的權限，原因是這些企業幫助中國軍方在南海修建人工島。從2018年開始，美國商務部就不斷更新制裁清單，未來中港股市仍會大幅波動。

面對波動股票市場，部分投資者未能獲利，主要是頻繁操作，由於投資過程中操作過多，會導致容易出錯，收益率相對少，因此，千萬不要盲目相信自己及購買超出自己風險承受能力的產品。

目前，面對波動市，基金定期投資是常用方法，定期買入具價值基金如科技基金，並持有期較長時間，更容易獲利。定投聚沙成塔的複利威力就這樣顯現了。在市場持續波動的時候，常言道：「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」，今年就是這句話的明顯例子。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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