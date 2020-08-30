陳樂怡：大市料續炒股不炒市 邊類板塊要觀望？
2020年08月30日 08:45
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由於中美關係反覆多變，內地無意進一步放寬貨幣政策，以及A股橫行，近期港股維持上落格局；後市關注美國聯儲局的貨幣政策走向，以及其對美匯及資金流的影響，預期大市短線阻力位維持在250天線，延續炒股不炒市。
板塊方面，由於近期美股納指再創新高，加上中期業績理想，資金湧入中資互聯網龍頭。隨着恒生科技指數的ETF產品陸續推出，有望令新經濟股熱潮進一步升溫。9月重點將逐步轉移至新一輪的新股招股活動，其中料內需及物管新股將會吸引投資者注視。
大市整體向上突破動力不足，績優股成為短線炒作對象。其中，CRO(醫藥研發服務供應商)儘管上半年難免受到新冠肺炎疫情干擾，如實驗室運作、患者招募等，但第二季營運已迅速恢復，普遍中期盈利增長強勁。而且，與疫情相關的研發項目急增，推動CRO需求。由於行業技術門檻高，市場較為集中，龍頭優勢突顯，建議可侯調整吸納藥明系及康龍化成(03759)。
據市場研究機構Gartner的數據顯示，今年第二季全球智能手機銷量按年下跌20.4%至2.95億部。在疫情困擾下，手機消費市場疲弱。手機設備股龍頭瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)中期業績均遜預期，本身在疫情打擊及經濟下行的情況下，股價已見壓力。再加上，中美科技戰持續，美方進一步收緊對華為的限制，不利於華為手機出貨量。雖然手機產業鏈股價回落不少，並出現技術反彈，但因前景不明朗，建議投資者持觀望態度。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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