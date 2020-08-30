陳樂怡：大市料續炒股不炒市　邊類板塊要觀望？

由於中美關係反覆多變，內地無意進一步放寬貨幣政策，以及A股橫行，近期港股維持上落格局；後市關注美國聯儲局的貨幣政策走向，以及其對美匯及資金流的影響，預期大市短線阻力位維持在250天線，延續炒股不炒市。

板塊方面，由於近期美股納指再創新高，加上中期業績理想，資金湧入中資互聯網龍頭。隨着恒生科技指數的ETF產品陸續推出，有望令新經濟股熱潮進一步升溫。9月重點將逐步轉移至新一輪的新股招股活動，其中料內需及物管新股將會吸引投資者注視。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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