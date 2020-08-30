巴菲特90歲了！市場對「後股神時代」有心理準備

今天是8月30日，意味着1930年8月30日出生的「股神」巴菲特年滿90歲，其投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)過去55年以來，在他掌舵下演變成龐大集團，惟畢竟已90歲了，投資者也對「巴菲特時代」落幕開始有心理準備。

隨着巴郡新一代主管上台，可能採取一些措施提升營運效率，甚至可能「分拆」公司。巴郡旗下業務繁多，包括BNSF鐵路公司、汽車保險公司Geico、大型公用事業公司。

巴菲特在5月時表示，不可能分拆公司，「巴郡現行架構可望長期延續下去」。不過，Wedgewood Partners投資長羅夫對此存疑，他說：「我真的懷疑，巴郡的文化和組織架構，在後巴菲特時代能延續多久，維權投資者會大力施壓。」

維權投資者可能會認為，巴郡股價偏低，不如把旗下業務分拆開來，加起來更有價值。

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