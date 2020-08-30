葉尚志：蒙牛可作中長線配置　目標價上望...

港股繼續整固整理的行情，恒指在24,200至25,900點之間，已反覆運行了有接近兩個月時間。在美國總統選舉日愈來愈迫近的形勢下，相信市場上的不明朗及不確定性亦將隨之而有所增加，對於已處於相對高位的股市來說，是潛在的風險因素。然而，在市況未見明顯掉頭之前，加上港股業績已陸續公布，都是促使加劇了分化個股行情的出現。操作上，不宜過分激進，要做好風險管理準備、提高警惕性。

另一方面，蒙牛股東應佔溢利按年下跌41.7%至約12億元人民幣，主要是在第一季受到新冠肺炎疫情影響而出現虧損，但第二季的復甦勢頭強勁，較去年同期出現逾80%的增長。在內地14億人口的龐大消費市場支持下，加上蒙牛長期通過收購整合來鞏固行業領先地位，都是正面有利未來業務發展的因素。建議可於現水平逐步吸納，止蝕於32港元，目標價看43元，中長線配置考量。

第一上海首席策略師葉尚志

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