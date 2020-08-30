郭家耀：金蝶「抽水」股價回落　投資策略係...

肺炎疫情影響下，加上國際貿易壁壘加速國產化替代進程，企業對IT架構升級、對新平台的訴求集中體現在業務、技術和數據中台。大型企業普遍進入後ERP時代，對企業數字化平台、產業互聯網平台提出全新要求。金蝶雲•蒼穹2020年上半年最新版本V2.0對平台架構進行重要升級，同時也重點優化開放能力。

至於在雲服務及應用方面，金蝶雲•蒼穹全新發布資金雲、管理會計雲、零售雲及製造雲等領域級雲服務，並新增發布智能財務洞察、會計電子檔案、稅務風險管控、資金監控、協同辦公、項目可行性研究、智能搜索、人機對話及多國語言支援等45個以上業務應用或場景特性。期內金蝶雲•蒼穹收入上升310%至6,300萬元人民幣，並錄78名新客，進展良好。

金蝶雲•星空繼續深耕智能財務、智能製造、全渠道營銷等優勢領域，並在新基建領域取得突破，實現國產替代，引領行業重構。金蝶雲•星空基於足夠多的應用情況和客戶實際使用案例，在2020年上半年完成食品、電子、家居、醫藥、機械、餐飲及汽配等十八大行業解決方案白皮書，滿足各行業客戶信息化需求。期內金蝶雲•星空銷售增長30%至5.01億元人民幣，用戶數亦增長37%。管理層下調2020年雲業務收入增長預測至50%以上，主要因為宏觀經濟情況及疫情關係，令部分大型項目延後及合同金額被推遲入帳，但預期未來數年雲業務年複合增長率可達40%以上。

金蝶日前公布配售1.33億股股份，佔擴大後股本3.85%，配售價17.82元，集資淨額23.53億元將用於研發資金、日後潛在投資及集團一般營運資金。儘管受配股及業績消息影響，股價一度回落，但仍穩守配股價之上，顯示投資者多抱長線角度來看公司前景，目前適宜耐心持有股份，繼續觀察往後業務表現。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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