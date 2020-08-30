【星期一‧炒啲乜】安倍突請辭　9月投資藏暗湧？

受疫所困，不經不覺將踏入9月份，觀乎近日中美貿易代表終於順利通電話，雙方同意貿易協議有進展；加上美國聯儲局主席鮑威爾日前提出以平均通脹作為政策框架，意味可能更長時間維持低息，消息利好股市。

美股標指及納指周五(8月28日)齊創收市新高，道指今年累計則由跌轉升，收漲161點；道指、標指及納指全星期累升2.59%、3.26%及3.39%。中港股市皆向好，A股滬綜指重上3,400點關，創業板指數全周更飆近5%；港股恒指於過去一周累漲308點或1.2%。

本周全球焦點，離不開因潰瘍性大腸炎復發而請辭的日本首相安倍晉三新繼任人安排，最新進展均會影響股市及匯市表現。此外，蘋果公司(Apple Inc.)股份1拆4，拆細後股份將於周一(8月31日)開始交易，投資者亦要關注周五(9月4日)出爐的美國8月就業報告。

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