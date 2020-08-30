愈升愈驚？美股反常態　與恐慌指數齊攀升

美股持續破頂，卻出現美股「恐慌指數」同步攀高的不尋常現象。對此專家表示，股市上揚不代表波動性不會提高。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)上周五(28日)跌6.2%至22.96點，但周線卻已二連升，而標普500指數一周來也大漲逾3%，如此走勢悖離常態，因為通常股市上揚時，VIX指數會下跌。

不過美股勁漲，可能也會提高市場波動性。Susquehanna金融集團衍生商品策略共同主管梅菲說，標指邁向月線大漲近7%，超越選擇權所反映的市場預期。美股持續上漲，引發市場加碼標指的看升期權，導致VIX恐慌指數上揚。因此梅菲說，標普500指數上漲，不代表市場上沒有波動性。

聯儲局主席鮑威爾上周四表示，將以平均2%的通脹為目標，願意容忍通脹率暫時超過2%，以持續支撐美國經濟，這代表利率可能保持在低點更長一段時間，從而支撐股市。湯普森資產管理公司合夥人湯普森表示，長遠來看，投資者擔憂股市下滑，也可能助長VIX買盤。部分投資者擔心，目前標指是由蘋果公司、亞馬遜等少數科技股領漲，一旦這些科技股的股價滑落，將對股市造成莫大衝擊。

此外，VIX期貨也反映，接近11月3日的美國總統大選前後，市場波動性會升高。

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