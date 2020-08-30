中美科技戰：任正非斥「美國一些政治家希望我們死」

外地媒體報道，華為創辦人任正非近日坦言，華為本想點燃5G這個「燈塔」，但美國卻賞了一個大棒，一開始華為還思考是否系統出問題，但在美方接連幾棒後才明白，「美國一些政治家希望我們死」。他強調，求生欲望使華為振奮尋找自救道路，未來華為堅持自強、開放的道路不變。

為了在美方封鎖下求生存，任正非於7月29日至31日曾密集拜會上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學四所名校，希望加強合作。上海交通大學微信公眾號於8月29日披露任正非當時出席該校座談時的發言紀要。

任正非的發言中，有相當比重是針對美國打擊有感而發。他指出，未來的技術世界充滿未知數，如同黑暗中需要燈塔，今日全球技術與經濟的繁榮，與當年英歐美日俄的技術燈塔作用是分不開的。

他表示，華為也想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把華為打昏了。一開始，華為還反思是否是自己的合規系統出了甚麼問題，「結果第二棒、第三棒、第四棒...打下來，我們才明白美國的一些政治家希望我們死」。

面對美方咄咄逼人，任正非指出，華為最早將技術理論基地選在美國，10幾年前開始加大對英國、歐洲、日本、俄羅斯的投入。2019年5月美國政府將華為納入實體清單(即俗稱「黑名單」)後，公司把對美國的投資轉到俄羅斯，並擴大俄羅斯的科研隊伍。

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