力穩樓價！住建部又開會　促多個城市落實樓市監控責任

內地住房和城鄉建設部公布，過去周三(26日)已召開部分城市房地產工作會商會，瀋陽、長春、成都、常州等城市政府及所在省區住建部負責人參與，反映近期內地對樓市監控動作頻頻。

監管部門早於8月20日已召開重點房地產企業座談會，市傳受邀房企或於今年9月底交出降低負債方案，結果不到一周住建部又開會。今次會議除分析目前房地產市場形勢之外，要求切實落實城市主體責任，及時採取針對性措施，確保實現穩地價、穩樓價、穩預期目標，並高度重視房地產市場存在的突出問題，堅決遏制投機炒樓，以及要整頓規範市場秩序，做好輿論及預期引導。

該會議又強調，有關落實省級監控及指導責任上，需加強對轄區內城市房地產市場監測及評價考核，及時發現新問題，加大指導力度，指導城市採取針對性措施，以確保城市主體責任進一步落實。

－－－－－