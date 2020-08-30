鑽美禁令漏洞？ 外媒爆華為聚焦雲端業務　全因為...

美國日前對華為發出新禁令，欲切斷華為獲得美國晶片的渠道。外媒報道，為確保可以生存，華為正聚焦在其剛嶄露頭角的雲端業務，儘管被美國制裁，華為的雲端業務仍可獲得美國的晶片。

《金融時報》報道，華為的雲端運算業務向企業銷售運算能力和儲存設備，包括向企業提供人工智能(AI)技術，而該部門業務正迅速成長。今年1月，華為將該部門置於與其智能手機、電信設備業務同等的地位。

華為的一家中國供應商表示，雲端業務是穩定華為在中國市場的關鍵，因為中國政府將通過公部門雲端合約增加支持華為的力度。

知情人士表示，華為轉變業務重心有其必要，因為面臨美國禁令，華為的智能手機和其他消費產品部門的前景「毫無希望」，美國禁令將切斷華為獲得行動裝置晶片的渠道。去年，在華為1,220億美元的營收中，消費者部門佔了一半。

與此同時，業內高管和分析師透露，雲端計算所需的半導體供應商仍獲准向華為供貨，其他零部件也可以在公開市場上採購。

一名匿名半導體行業高管則透露，英特爾一直是華為伺服器的主要供應商，英特爾去年獲得了美國商務部的許可證，可以繼續向華為銷售產品。

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