【深度解構】Dell創辦人：2020年是科技加速變革年份

外國傳媒報道，雖然業務也受疫情打擊，但全球知名電腦商戴爾(Dell)創辦人兼行政總裁米高戴爾(Michael Dell)對未來仍抱持樂觀看法。

他說：「雖然今年是悲劇的一年，經濟備受疫情打擊、不少生命消逝，但也有其他新故事發生。其一是企業、商業、教育與醫療照護領域持續順應挑戰，這是15或20年前難以想像的。這一切僅是開始，2020年將是加速變革的年份，讓我們得以一窺未來初貌。」

他放眼未來時表示，如今已來到「數據時代」，科技業最熱門的詞匯都與數據有關，包括人工智能、虛擬實境與物聯網(IoT)等。換言之，如何將大量數據轉化成有用資料是相當關鍵，而這需要軟硬件與數碼基建的配合。

戴爾表示，過去35年來，數據應用發展已令人刮目相看，但這與未來相比，恐是「小巫見大巫」，這只不過是剛開始而已，科技進步遠非我們所能想像。

【創業歷程由「拆解」IBM說起...】

回看戴爾的創業歷程，確實充滿傳奇。他表示，自己大學都未畢業卻能闖出一番事業，足證美國的偉大。於1981年，年僅16歲的戴爾獲得一部IBM電腦，從小對科技產品相當拿手的他，將電腦拆解並升級，同時將此技能傳授給同學。

他拆開電腦後發現，裏面沒有任何零件來自IBM，全部都是外判製造，而零件成本加起來僅500美元(約3,900港元)，而電腦售價卻高達3,000美元(約2.34萬港元)。戴爾笑稱，純粹從加法來看，IBM是賺取暴利的企業。

於是，戴爾在大學一年級時打算輟學追求電腦事業，但遭到受高等教育的父母反對，他因此放棄電腦十天，但隨即後悔，這令他確認電腦是他一生事業。最後他瞞着父母從宿舍搬到一家小辦公室，這就是戴爾公司最初的發源地。

戴爾一開始以便宜價格購入IBM的基本款式電腦，經過升級改良後再以高價賣出，結果大受市場歡迎。

【美國科技股勁過全歐企業】

事實上，如今的科技巨企真的「異常巨大」！美國銀行全球研究報告指出，美國科技股市值達9.1萬億美元，首次超越現在達8.9萬億美元的整個歐洲股市市值合計(包括英國、瑞士股市在內)，相較於2007年歐洲股市仍是美國科技股的4倍，反映近幾年美國超大型科技公司的主導地位。

美國5大科技巨頭包括蘋果公司、微軟、Alphabet、亞馬遜、Facebook。今年1月，這5家公司市值合計佔標指的17.5%，隨着疫情大流行，市場動能轉向科技業，促使這5大科技巨企市值現佔標指逾20%。

單是蘋果公司市值就超過2萬億美元，依照國際貨幣基金組織(IMF)估算2019年186個國家，蘋果公司市值比意大利GDP(國內生產總值)還高，在世界上可排得上第8大國，比巴西、加拿大、俄羅斯、南韓、澳洲等179國的各國GDP都還要大。

另一巨企亞馬遜從1990年代起，就持續成長為電子商務主力，其在雲端運算產業潛能爆發，過去10年以來股價飆升。截至8月27日，亞馬遜股價較10年前(2010年8月)高出10倍。

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