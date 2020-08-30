【全球攬炒】今年企業股息料縮逾3萬億元　邊啲逆勢增派息？

外國傳媒報道，疫情重創經濟，大型企業不得不減派股息，料2020年全球企業股息最多按年縮水4,000億美元(約3.12萬億港元)。

駿利亨德森(Janus Henderson)資產管理公司估計，第2季全球企業股息發放總額按年減少1,080億至3,820億美元(約8,424億至2.97萬億港元)，跌幅相當於22%，為2009年開始追蹤以來最大跌幅。該公司表示：「2020年將是上一波金融危機以來，全球企業股息最少的一年。」

該公司預測，即使在最佳情景下，2020年全球企業股息發放總額仍將減少17%至1.18萬億美元(約9.2萬億港元)。若是在最糟糕情景下，全球企業股息發放總額將減少23%至1.1萬億美元(約8.5萬億港元)，等於縮水4,000億美元。

第二季全球有27%企業減股息，歐洲企業最為顯著，當地有超過半數企業在第二季減股息，其中又有多達2/3企業直接取消股息。相較之下，以加拿大為首的北美企業未受太大影響。

歐洲企業第2季股息發放總額按年減45%至770億美元，其中有一半是因歐洲央行下令銀行業暫停發放股息以保存現金。除銀行業外，能源業及非必需性消費品產業也因各國實施邊境管制及禁足令而大受打擊，不得不縮減股息。

不過，疫情意外造就其他產業，例如科技業及健保業的股息發放金額分別在第2季按年增1.8%及0.1%。

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