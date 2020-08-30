中石化上半年轉蝕217億人幣　派特別息7分

期內營業額及其他經營收入按年下跌31%至1.03萬億元；經營虧損215.01億元，去年同期為盈利491.38億元。公司解釋，主要受疫情和油價暴跌雙重影響，公司原油加工量、化工產品和成品油經營量下降，主要產品價格下跌，庫存損失較大，毛利大幅收窄。

分部方面，煉油業務經營虧損達316.89億元，為表現最差的業務分部，去年同期該業務錄經營收益190.9億元，主要是疫情拖累需求及毛利。勘探及開發業務於上半年亦由轉蝕60.02億元，去年同期為盈利62.43億元，主因是油價大跌。營銷及分銷分部，以及化工分部的經營收益分別為86.64億和31.94億元，按年分別下跌41.09%和73.14%。

展望下半年，公司認為，國際經濟形勢嚴峻複雜，未來的不穩定、不確定明顯增強；內地則因疫情防控取得重大戰略成果，經濟發展穩定向好，料石油石化產品需求加快復甦。受疫情和國際經濟形勢等多種因素影響，料國際油價會在低位徘徊。

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