中銀香港半年溢利減少近12%　中期息減至44.7仙

期內，由於宏觀經濟轉差及貸款增長，導致減值準備淨撥備按年增加。投資物業公平值調整錄得淨虧損，去年同期為淨收益。提取減值準備前之淨經營收入為287.43億元，按年減少1.5%，主要由於淨息差收窄，抵銷了平均生息資產增長的正面影響，淨利息收入有所下降。受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，淨服務費及佣金收入減少。出售若干債務證券投資錄得較高淨收益，抵銷部分以上收入降幅。集團持續為長遠發展投入，並採取成本管理措施，經營支出按年上升0.8%。

與2019年下半年相比，集團提取減值準備前之淨經營收入減少5.32億元或1.8%，主要因淨利息收入及銀行業務淨交易性收益減少，惟淨服務費及佣金收入及出售債務證券淨收益增加，抵銷部分以上收入降幅。經營支出回落，抵銷了減值準備淨撥備增加的影響，期內溢利較去年下半年增加3.63億元或2.3%。

2020年上半年淨利息收入為186.36億元。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入按年下降6.1%，主要由於淨息差收窄，部分跌幅被平均生息資產增長所抵銷。平均生息資產按年上升1,298.96億元或5.2%。在客戶存款規模上升帶動下，客戶貸款錄得增長。淨息差為1.41%，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.5%，按年下降19個基點，主要由於市場利率下降，存、貸款市場競爭激烈，以及貸款重訂價期檔較存款短，令貸存利差收窄；此外，債券投資及其他債務工具的平均收益率下降，以及淨無息資金貢獻下降，令淨息差收窄。面對市場環境的挑戰，集團積極主動管理資產及負債，貸款規模穩健增長，存款結構持續優化，支儲存佔比有所上升，強化存款價格管理，抵銷部分負面

影響。

－－－－－