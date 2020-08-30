農業銀行半年淨利潤減少逾10%　不派息

淨利息收入是該行營業收入的最大組成部分，佔2020年上半年營業收入的76.2%。上半年，該行實現淨利息收入2,588.97億元，按年增加212.65億元，其中規模增長帶動淨利息收入增加227.09億元，利率變動導致淨利息收入減少14.44億元。

期內，該行淨利息收益率2.14%，按年下降2個基點；淨利差1.98%，按年下降4個基點。淨利息收益率和淨利差按年下降主要是由於：受市場利率下行影響，投融資業務收益率下降；受LPR下行及該行落實國家讓利政策等因素影響，貸款收益率按年下降。

截至6月底，該行不良貸款餘額2,077.45億元，較上年底增加205.35億元；不良貸款率1.43%，較上年底上升0.03個百分點。關注類貸款餘額3,039.24億元，較上年底增加55.23億元；關注類貸款佔比2.09%，較上年底下降0.15個百分點。

展望下半年，該行將全力做好「六穩」、「六保」金融服務，統籌做好疫情防控常態化下服務實體經濟、防範金融風險、推進經營轉型各項工作。一是為企業讓利紓困，全力保市場主體。多管齊下讓利實體經濟，為三農、小微等重點群體提供更多低成本信貸資金。積極為企業解難紓困，落實貸款延期還本付息政策，全力服務產業鏈供應鏈穩定。

二是突出重點強化實體經濟金融服務。落實本行已出台的服務國家重大戰略系列政策，着力支持新型基礎設施、新型城鎮化以及交通、水利等重大工程建設。三是牢牢守住風險底線。抓好資產質量管控，嚴分類、快反映、快處置。前瞻性加大撥備提取力度，提升風險抵禦能力。推進案件防控「利箭計劃」，強化反洗錢及制裁合規管理。

四是推進固優補短。深入推進鄉村振興金融服務，鞏固縣域業務優勢；以金融科技和產品創新推動零售業務數碼化轉型，鞏固零售業務優勢；深化省會城市行改革，提升城市業務競爭力。

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