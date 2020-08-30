新盤UPDATES：將軍澳項目續現承接

新盤市場暫時缺乏全新大型項目接力登場，購買力流入各區銷售中樓盤，當中將軍澳日出康城剛有全新大型商場開幕，刺激區內各期物業續現承接。

●MARINI系列周六日兩天共沽6伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI系列，周六日兩天共錄6宗成交，套現逾6,400萬元，項目各期至今累沽1,559伙，套現逾142億元。

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●帝御‧金灣月內速沽565伙 期內銷量最多

疫潮下個別新盤開售熱銷。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，剛售出5座8樓單位09，實用面積406方呎，成交價622.06萬元，呎價15,322元。項目於周六、日兩天速沽31伙，月初開盤至今累積賣出565伙，成為本月新盤銷量冠軍。

●賢文禮士連家具單位呎售逾2.4萬元

華懋集團位於九龍塘的賢文禮士，售出3座10樓C單位，實用面積883方呎，售價2,142.48萬元，呎價24,264元，買家享首 20 個月免息按揭付款及送贈家具優惠。價單顯示，該單位於2017年4月首度推出時，價單售價為2,950.88萬元，但之後發展商曾多次調整售價及優惠促銷。

●明翹匯高層兩房戶獲764.8萬元承接

●傲瀧三複式特色戶售8315萬元

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