新盤UPDATES：將軍澳項目續現承接
2020年08月30日 20:01
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新盤市場暫時缺乏全新大型項目接力登場，購買力流入各區銷售中樓盤，當中將軍澳日出康城剛有全新大型商場開幕，刺激區內各期物業續現承接。
●MARINI系列周六日兩天共沽6伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI系列，周六日兩天共錄6宗成交，套現逾6,400萬元，項目各期至今累沽1,559伙，套現逾142億元。
●孝順子女斥逾二千萬購SEA TO SKY四房贈母親
長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY交投暢旺，市場消息透露，項目剛售出1座高層A室海景四房大戶，成交價2,001萬元，呎價18,614元。據悉，買家屬家庭客，一家四口於區內新商場午膳後，乘搭發展商提供專車前往樓盤位處紅磡的售樓處，並只商討10分鐘便落實由子女購入單位贈予母親。
●帝御‧金灣月內速沽565伙 期內銷量最多
疫潮下個別新盤開售熱銷。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，剛售出5座8樓單位09，實用面積406方呎，成交價622.06萬元，呎價15,322元。項目於周六、日兩天速沽31伙，月初開盤至今累積賣出565伙，成為本月新盤銷量冠軍。
●賢文禮士連家具單位呎售逾2.4萬元
華懋集團位於九龍塘的賢文禮士，售出3座10樓C單位，實用面積883方呎，售價2,142.48萬元，呎價24,264元，買家享首 20 個月免息按揭付款及送贈家具優惠。價單顯示，該單位於2017年4月首度推出時，價單售價為2,950.88萬元，但之後發展商曾多次調整售價及優惠促銷。
●明翹匯高層兩房戶獲764.8萬元承接
佳明集團控股(01271)位於青衣的明翹匯，售出1A座31樓A室兩房戶，實用面積435方呎，成交價764.8萬元，呎價17,582元。
●傲瀧三複式特色戶售8315萬元
新世界發展(00017)旗下清水灣傲灣，售出B座P2海景三複式單位，實用面積2,946方呎，天台面積749方呎，成交價8,315.5萬元，呎價28,226元。項目開售至今累沽665伙，連同售出車位套現逾202億元。
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