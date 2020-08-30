樓價UPDATES：業主加快出貨　啟德盤3年僅升值8.9%

二手樓市去向未明，業主加快出貨套現，啟德1號(II)一房單位，原業主持貨3年，即減價22萬元沽出，成交價798萬元，單位期內只升值8.9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山豫苑2座低層D室，實用面積約775方呎，套三房間隔，望少海景，今年8月初放盤開價1,690萬元，其後減價約92萬元或約5%，日前以1,598萬元以交吉易手，實用呎價約20,619元。

●西半山君德閣低層C室，實用面積551方呎，兩房間隔，以1,090萬元易手，實用呎價19,782元，原業主於2010年12月以700萬元買入，持貨10年，帳面獲利390萬元。

●中半山曉峰閣2座低層B室，實用面積約625方呎，兩房間隔，日前終以30,000元獲承租，實用呎租約48元，屋苑8月至今累錄約3宗租賃成交，平均實用呎租約50元。

●鰂魚涌康怡花園F座低層11室，實用面積約為522方呎，叫價約890萬元，議價約30萬元後，獲同區上車用家以約860萬元「筍價」承接，實用呎價約16,475元，另D座高層9室，實用面積約596方呎，獲同區換樓客以1,000萬元承接，實用呎價約16,779元。

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九龍區

●啟德1號(II)8月至今共錄得約3宗買賣，包括3座高層C室一房戶，實用面積約375方呎，以約820萬元放盤數天，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價22萬元，以798萬元成交，實用呎價為21,280元，買家為首置客，睇樓1次後即承接上車，原業主於2017年2月以約732.6萬元購入，轉售帳面獲利約65.4萬元，物業升值約8.9%。

●將軍澳中心88月至今錄約12宗成交，其中11座高層F室，兩房間隔，實用面積約406方呎，以715萬元放盤兩星期，即獲外區客接洽，議價後減價7萬元，以約708萬元成交，實用呎價約17,438元，買家為首置客，睇樓3次後決定入市。

●將軍澳居屋裕明苑裕榮閣低層14室，實用面積438方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先叫價580萬元，減價15萬元，減幅2.6%，獲區內買家以565萬元承接，實用呎價12,900元。

●藍田滙景花園14座中層F室，實用面積718方呎，套三房間隔，享山景，叫價1,180萬元，最終願減12萬元，以1,168萬元易手，實用呎價16,267元，新買家屬於同區換樓客。

●觀塘居屋曉麗苑曉順閣中層14室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望街景，放盤約兩個星期，原先於已補價自由市場叫價585萬元，經議價後減價7萬元或約1.2%，新近以578萬元成交，實用呎價約13,257元。

●黃大仙豪苑2座中層C室，實用面積420方呎，兩房一廳間隔，原先開價638萬元，減價6.5萬元，最終以631.5萬元成交，實用呎價15,036元，原業主於2017年以516萬元購入，持貨3年滿SSD期沽售帳面獲利115.5萬元，單位期內升值約22%。

●旺角利奧坊‧曉岸1座高層H室，實用面積252方呎，一房間隔，開放式廚房，望樓景，以560萬元易手，實用呎價22,222元，原業主於2016年6月以470萬元購入，持貨4年至今沽售，帳面獲利90萬元離場，單位期內升值19%。

●大角咀港灣豪庭5座低層E室，實用面積348方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價645萬元，實用呎價約18,534元，原業主於2012年3月以約360萬元購得，是次轉手帳面獲利285萬元，升值近8成。

●西南九龍匯璽III第8座高層F室，一房間隔，實用面積約350方呎，以18,000元放租1星期，即獲外區客洽詢，議價後減價至約17,500元租出，實用呎租約50元，新租客為單身女士，睇樓1次即拍板承租。

●西南九龍君滙港6座中層B室，望樓景，兩房間隔，實用面積約474方呎，以20,000元放租1個月，吸引單身客洽詢，雙方議價後減價620元，以19,380元租出，實用呎租約40.9元。

●九龍站漾日居2座高層E室，實用面積794方呎，三房間隔，望內園，吸引投資客斥資1,660萬元連租約承接，實用呎價約20,907元，原業主於1999年5月斥資592.9萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利1,067.1萬元。

●長沙灣碧海藍天1座中層A室，實用面積約581方呎，三房間隔，放租五天，即獲同區租客零議價以24,000元承租，實用呎租約41元，新租客原居於同區兩房單位，因增添家庭成員所以要換大單位。

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新界區

●東涌東環II期2A座中層8室，實用面積約379方呎，一房間隔。是次單位放盤約兩個月，即由叫價568萬元減至540萬元易主，當中減價28萬元或約5%，實用呎價約14,248元，原業主於2015年9月以約418.6萬元購入，持貨約5年轉手帳面獲利約121.4萬元，賺價約29%。

●屯門瓏門8座低層G室，實用面積379方呎，一房間隔，叫價680萬元，原業主因需要換樓，故意願意增大議價空間，最終累減63萬元或9%，以617萬元沽出，實用呎價16,280元，新買家為上車客。

●屯門居屋龍門居11座高層E室，實用面積431迫呎，兩房一廳間隔，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，於已補價自由市場以470萬元購入自用，實用呎價為10,905元。

●屯門市廣場8座高層J室，實用面積351方呎，兩房一廳間隔，原業主擴大議間空間，累積減價22萬元，獲區內首置客即睇即買，以508萬元購入自用，實用呎價14,473元，原業主於2009年以約126萬元購入，帳面獲利約高達382萬元，單位升值約3倍。

●粉嶺逸峯3座中層G室，實用面積約461方呎，兩房間隔，外區上車客見近日二手市場回暖，故欲加快入市步伐，早前睇過同屋苑同類型單位，經議價後，叫價由620萬元，減至以612萬元購入，實用呎價約13,275元。

●大埔太湖花園16座高層F室，實用面積463方呎，兩房間隔，6月放盤開價約680萬元，議價後以650萬元易手，實用呎價14,039元，新買家為用家。

●火炭駿景園連錄3宗買賣，包括9座低層E室，實用面積1,039方呎，套三房及工人套房間隔，以1,390萬元易手，實用呎價13,378元，原業主於2010年6月以730萬元買入單位，持貨10年帳面獲利660萬元。

●馬鞍山嵐岸6座中層C室，實用面積約488方呎，兩房設計，享開揚山景，原叫價798萬元，及後放盤約兩個月後，於近日以740萬元獲買家承接，減價58萬元或約7%，實用呎價約15,164元，屋苑8月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價約14,296元。

●馬鞍山居屋錦泰苑H座高層5室，實用面積526方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價650萬元，議價後以568萬元易手，實用呎價10,798元，原業主於2000年以122萬元購入單位，當時亦未補地價，持貨20年，帳面獲利約446萬元離場。

●馬鞍山居屋錦泰苑C座中層3室，實用面積650方呎，三房一廳間隔，原先叫價710萬元，放盤1個月，累減10萬元，於未補價第二市場以700萬元沽出，實用呎價10,769元。

●馬鞍山迎海3座高層G室，實用面積512方呎，原叫價810萬元，最終以800萬元承接，減價10萬，減幅1.2%，實用面積呎價15,625元，原業主於2012年10月購入上址，當時作價580萬元，持貨近8年至今沽售帳面獲利220萬元。

●西貢逸瓏海滙3座中層A室，實用面積580方呎，兩房一廳連儲物室間隔，望山景，以850萬元沽出，實用呎價14,655元，原業主於2016年8月購入上址，當時作價710萬元，持貨4年帳面獲利140萬元，單位期內升值近20%。

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