內銀盈利跌幅十載最勁　不良貸齊升

外國傳媒報道，為應對疫情衝擊並加大對實體經濟讓利，中國四大國有銀行上半年均出現雙位數的淨利潤下滑，並錄得逾十年以來最差利潤增速。

四家國有大行資產質量亦出現不同程度下滑，工行不良貸款率從去年底的1.43%走升至1.5%；中國銀行、農業銀行和建設銀行不良率亦分別升至1.42%、1.43%和1.49%。儘管上半年不良貸款上升，但在信貸加大支持實體經濟力度的要求下，四大行貸款規模較去年底仍增長了7至10%不等。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛在採訪中指出，必須要承認未來一到兩個季度，銀行業的利潤仍然還面臨着較大的壓力，且不排除風險進一步上升的可能性。降低貸款利率令壓縮了銀行利潤，下半年繼續讓利的背景下盈利維持低位運行的可能性較大。

曾剛並稱，銀行業不良率還將面臨進一步的上升，信用風險也面臨着較大的挑戰。但在讓利實體並助力經濟恢復正常運行後，銀行業的壓力也可以通過以時間換空間的方式進行消化。從更長遠的角度看，銀行風險毋須過度擔憂。

為挽救受疫情衝擊的實體經濟，中國金融監管部門此前據悉引導商業銀行通過壓縮利潤發放貸款等方式，進一步向實體經濟讓利，中國國務院亦要求推動金融系統全年向企業合理讓利1.5萬億元人民幣。

中國銀保監會此前發布的數據顯示，商業銀行第2季度淨利潤為4,267億元人民幣，較上年同期下降24%；與此同時，不良貸款餘額連續第6個季度攀升至2.7萬億元，亦為十多年來的最高水平。

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