【樓市急凍】新盤成交月挫逾一成半　嘉湖呎價年內最殘

疫情再度爆發，令8月樓市雪上加霜，全月暫錄不足千宗一手成交，按月挫逾一成半，並已連跌3個月。不過，隨着確診個案回落，發展商重新籌備大舉開盤以收復失地，估計9月將有多達7個全新項目蜂擁出籠，共涉多達3,100伙，當中近八成來自新界區，料以天水圍Wetland Seasons Park第3期最先搶閘推售，而沙田區兩大項目則醞釀對撼。

本月發展商推盤態度較審慎，全月只有3個全新項目推出，單位總數約807伙。據一手銷售資訊網資料，過去兩日各區新盤共沽約70伙，全月暫錄逾970宗交投，按月跌逾15%。其中恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，各輪售樓成績均理想，過去兩日再沽31伙，月內累售約565伙，成為8月一手盤銷量冠軍。

中原陳永傑預期，若發展商申請預售文件進度順利，下月開盤量勢將回升，有機會推動一手銷量按月反彈五成至約1,500宗。

【十大屋苑買賣半年新低】

受政府收緊禁聚令等衝擊，8月份十大屋苑錄約227宗二手買賣，較7月全月少約7.3%，成交量創近半年新低。業主繼續減價吸客，天水圍嘉湖山莊套三房戶成交呎價跌穿9,000元，創今年新低。

市場消息稱，上述樂湖居8座極低層戶，實用面積633方呎，叫價575萬元。由於內籠無裝修，市傳減至約566萬元沽出，呎價僅8,942元。屋苑本月錄約40宗買賣，平均實用呎價10,404元，較7月底跌約4%。

鰂魚涌康怡花園最為淡靜，月內只錄8宗買賣，按月少約53%，平均實用呎價跌1.3%至17,216元。消息透露，項目A座一個複式戶，望海景，實用面積逾1,100方呎，由老牌家族持有，近日減價100萬元，以2,280萬元放售。

事實上，十大屋苑8月份平均實用呎價，佔7成較上月底回落，當中鰂魚涌太古城跌最多近11%至約18,685元。受樓價下挫刺激，中原指，同批項目過去周六、日錄20宗買賣，按周升17.6%。

此外，個別業主寧願蝕使費出貨。鴻發地產梁文楓指，長沙灣AVA 61中層一房，辣招剛鬆綁，減價38萬元，獲投資者以460萬元購入，呎價約1.98萬元。原業主持貨約3年，帳面僅賺約12萬元，連使費料蝕近8萬元。他認為，政府撤辣先解除額外印花稅，可增加放盤，加快二手市轉流。

【資助房屋交投轉活】

樓市前景未明，個別買家轉購入場門檻較低的資助房屋，帶動該類物業交投。青衣夾屋宏福花園套三房戶，剛於已補價自由市場售1,000萬元。

中原楊麗珍稱，上述為2座高層D室，實用面積712方呎，去年底以1,250萬元放售，本月減價至1,038萬元。新買家考慮到同類型預算約千萬元的放盤，於區內私樓市場沒有選擇，終購入上址，呎價14,045元。

她又稱，同區居屋偉景花園2座中層套三房戶，實用面積656方呎，7月連地價以950萬元放售，剛獲沽貨逾十年租客以845萬元購入，做價料屬今年高位，呎價12,881元。

屯門居屋連錄成交。祥益黃慶德表示，龍門居過去一周連錄3宗買賣，其中6座高層A室，實用面積592方呎，獲外區客於自由市場以650萬元承接，呎價10,980元。

他亦指，同項目4座中層B室三房戶，未補價第二市場放盤，累減100萬元，獲區內綠表客以420萬元購入，呎價7,095元，重返年初價位。

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