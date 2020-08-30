【全球攬炒】美大型企業照炒人　經濟學家恐「雙底衰退」

外國傳媒報道，在疫情衝擊下，多家美國重要企業宣布縮減人手，引發新一波裁員潮。

舉例來說，美高梅國際酒店集團(MGM Resorts)以疫情重創全球旅遊業為由，裁減1.8萬名被放無薪假的美國員工，為最新一家要大裁員的美國重要企業。可口可樂、美國航空、聯合航空、到雲端軟體服務商Salesforce都警告裁員。企業裁員不斷，顯示美國政府在解決疫情和經濟等問題上仍面對不少困難。

事實上，全美企業經濟協會(NABE)近期調查顯示，受疫情影響，經濟學家警告美國經濟目前仍深陷衰退，且衰退狀況可能惡化，並至少再維持一年時間，其中約八成人認為有25%機會陷入「雙底衰退」。

NABE約半數會員預期，美國國內生產總值(GDP)在2022年前，不太可能恢復至疫情前水平。大部分專家認為，美國就業市場最快也要等到2022年，才可能回到今年2月水平。亦有專家樂觀預計，今年下半年或2021年某個時間走出衰退。

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