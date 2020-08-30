【全部瀉逾一成】為經濟「讓利」　四大內銀純利跌幅十年最勁

四大內地國有銀行周日齊齊派發上半年成績表，在減少收費及降低信貸利率，為實體經濟「讓利」下，銀行業盈利甚為失色，其中四大行半年純利均按年錄雙位數跌幅，為至少十年最差。若以次季計，四大內銀合共僅賺2,140.48億元人民幣(下同)，較去年同期的2,864.77億元勁挫兩成半，各行資產質素呈現急速惡化，不良貸款率及餘額均「雙升」，壞帳水平甚令市場擔憂。

【建行減值損失千一億 飆五成】

疫情對銀行的收入來源及結構產生一定影響，令部分行業、區域信用風險顯著提升，對銀行業帶來較大壓力。管理層指，考慮到疫情影響，該行加大貸款和墊款損失準備計提力度，以提升風險抵禦能力，上半年減值損失總額1,115.66億元，較去年同期飆近五成。

由於全球疫情仍嚴重，外部輸入風險繼續衝擊內地經濟，疫情反彈風險猶在，管理層直言銀行業務發展受衝擊，資產質素受壓，系統穩定運行面臨挑戰，於六月底，不良貸款餘額2,455.16億元，不良貸款率1.49%，較3月底上升7點子。

管理層對前景未敢樂觀，指銀行業面臨更複雜多變的外部環境，資產質素受壓，收入和利潤增長受影響，直言銀行發展面臨的不確定性增大。

【中行資產減值損失升幅居冠】

該行指，會加強負債成本的管控，主動壓降高成本存款，以紓緩淨息差整體下行的壓力。該行上半年資產減值損失664.84億元，按年飆升97.46%，增幅為四大行之中最高，其中貸款減值損失607.28億元，按年大增250億元。

信用風險管理方面，該行指出，會完善信用風險管理政策，其中在個人金融方面會加強授信審批管理，嚴格准入標準，加強過程監控，防範過度授信和交叉傳染風險，又會加強對重點產品、重點地區的風險管理。期內該行進一步加大不良資產的化解力度，上半年核銷資產達209億元。

【農行半年賺千億 不派息】

該行持續加大不良貸款清收處置力度，拓寬相關渠道，立足現金清收，加快呆壞帳核銷等，上半年核銷規模高達220.13億元，不過，該行的不良資產餘額仍較首季增加超過百億元。

面對不明朗環境，該行加大撥備力度，上半年的信用減值損失按年增加34.9%，至991.23億元，並指出未來會加強風險預警、監控，關注受冠肺炎疫情影響的重點客戶，做好貸款風險分類，防範潛在的風險。

展望下半年，管理層直指，疫情的滯後影響及不確定性風險，預計將進一步蔓延至銀行業，在「讓利」實體經濟和資產質素受壓的情況之下，預料銀行業經營業績或面臨更大下行壓力。

【外憂內患 工行利潤1487億】

由於該行加大對實體經濟的投融資力度，總生息資產規模增加，惟要「讓利」實體經濟，降低企業融資成本等，使淨利息收益率較首季跌7點子，致使上半年淨利息收入增長僅2.4%，至3,065.49億元，增幅為四大行之中最小。

不過，該行資產減值損失增幅則為四大行之中最低，上半年計提各類資產減值損失1,254.56億元，按年增加26.5%，其中貸款減值損失增長約兩成。值得注意的是，截至六月底，該行不良貸款率1.5%，比首季上升7點子；逾期貸款與不良貸款的「剪刀差」首次為負，意味面臨的不良貸款壓力將減輕。

【四大內銀上半年業績概覽】

●工商銀行盈利1,487.9億元，按年跌11.39%，不良貸款率1.5%，按年增7點子，不派中期股息。

●建設銀行盈利1,376.26億元，按年跌10.74%，不良貸款率1.49%，按年增7點子，不派中期股息。發

●農業銀行盈利1,088.34億元，按年跌10.38%，不良貸款率1.43%，按年增3點子，不派中期股息。

●中國銀行盈利1,009.17億元，按年跌11.51%，不良貸款率1.42%，按年增3點子，不派中期股息。

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