美科技股市值70萬億　Apple膺全球第八大經濟體

科技巨企在疫情下成為升市火車頭，據美國銀行資料顯示，美國科技股市值已升至9.1萬億美元(約70.9萬億港元)，首次超越包括英國和瑞士在內的整體歐洲股市現時市值8.9萬億美元的規模，與2007年時歐洲股市規模較美國科技股大三倍，可謂不可同日而語。

美國五隻最大型科技股──蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、Facebook、微軟和Alphabet市值佔標指總市值於1月時約17.5%，疫情爆發後，相關比例已升至逾20%，單是Apple市值已逾2萬億美元，若以國家經濟總量計，是全球第八大。

投資者集中追捧大型科技股，亦掩蓋了中小型股的疲態。反映大型科技股表現的納斯達克100指數連升數月後，指數與成分股總銷售額比率已升至5倍以上，是千禧年科網泡沫時期以來最高；相反，反映小型股表現的羅素2000指數相關比率只有約1.1倍，兩者差距是歷來最大之一，顯示投資者其實對整體經濟復甦前景感憂慮，影響小型股表現。

科技股掛帥的納指上周累漲3.39%，創11,695點新高；標指周漲3.26%，至3,508點，雙雙連升5周；道指周升2.59%，至28,953點，收復全年失地。

雖然有市場人士對升市集中於大型科技股感到憂慮，但亦有不少策略員繼續唱好後市，理由包括聯儲局可能更長時間維持低息，以及仍有大量資金等待入市等。SunTrust Advisory Services策略員勒納指出，投資者不應「畏高」，因歷史經驗顯示，股市一般會於創新高後12個月升多9.2%，而且一個重大的轉變正在出現，就是盈利會再次成為升市動力。

他續稱，由於缺乏更好的投資選項，股市估值可能持續高企。假設股票年回報5%，投入美股的資本翻一倍的時間為14年，相比之下，以十年期美債回報0.7%計，資本翻一倍的時間要103年，回報僅0.08%的現金更要900年。

焦點數據方面，美國本周五(9月4日)公布8月份非農業職位，市場料增長140萬個，稍低於七月份的176萬個；失業率則料由10.2%回落至9.8%。

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