港股前瞻：美大選愈來愈近　恒指9月勢波動

隨着8月業績期踏入最後一日，港股月內大局已定，展望9月，市場憧憬新經濟股獲納入恒生指數成分股，加上新股熱潮帶動下，投資氣氛有望持續改善。不過，分析認為，距離美國總統大選還剩兩個月，中美關係仍是左右大市的重要因素。據東網統計，雖然過去十年9月份，恒指升跌參半，惟走勢異常波動，高低位平均相差逾2,000點，值得投資者借鑑。

由於美股標指及納指上周五創新高，刺激港股美國預託證券(ADR)做好，按比例計算，相當於恒指在8月最後一日開市升約百點。滙豐控股報34.16元，較港收市升0.16元；騰訊控股報545.02元，較港收市升4.52元。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉認為，阿里巴巴及小米9月成為恒指「藍籌新貴」，在被動資金追入下，對股價有正面作用。至於大市，新經濟股強勢有助恒指突破近期上落區間，加上港元強勢，故預期9月市場氣氛好轉。不過，由於臨近美國大選，總統特朗普或再出招打壓中國以鞏固票源，故波幅或大，預料恒指9月於24,000至26,500點波動。

投資策略方面，麥氏建議關注內需、消費及基建股，均受惠疫情後復甦及內循環經濟概念。由於新經濟股近期升勢過急，宜等回調後再作中長線投資。另外，多隻大型新股即將上市，投資者亦可調配部分資金抽新股。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，美國大選將至及中美關係緊張是9月最大的潛在風險，而近日美國國防部再披露11家由解放軍控制的中資企業，足見對華態度持續強硬，若再度出招將局限港股升勢，初步料恒指於24,600至26,000點上落。由於市場逐漸消化企業業績倒退的負面因素，投資氣氛料會改善。此外，目前市場資金充裕，他不擔心新股上市令資金分流，反而有助刺激大市成交，投資者宜同時部署新股及現有新舊經濟股，尤其內需概念股，如教育、汽車、體育用品股等。

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