東方日報B1：四大內銀盈利跌幅　10年最甘

四大內地國有銀行周日齊齊派發上半年成績表，在銀行減少收費及降低信貸利率為實體經濟「讓利」下，盈利甚為失色，四大行半年純利均按年錄雙位數跌幅，為至少十年最差。若以次季計，四大內銀合共僅賺2,140.48億元人民幣(下同)，較去年同期的2,864.77億元勁挫兩成半，各行資產質素呈現急速惡化，不良貸款率及餘額均「雙升」，壞帳水平甚令市場擔憂。

【工行首六月溢利瀉11% 未擬派息】

由於該行加大對實體經濟的投融資力度，總生息資產規模增加，惟要「讓利」實體經濟，降低企業融資成本等，使淨利息收益率較首季跌7點子，致使上半年淨利息收入增長僅2.42%，至3,065.49億元，增幅為四大行之中最小。

不過，該行資產減值損失增幅則為四大行之中最低，今年上半年計提各類資產減值損失1,254.56億元，較去年同期增加26.49%，其中，貸款減值損失1,117億元，增長約兩成。

值得注意的是，截至六月底，該行不良貸款率1.5%，比去年底上升7點子；逾期貸款與不良貸款的「剪刀差」首次為負，意味面臨的不良貸款壓力將減輕。

【建行淨利息收益率大幅下降】

事實上，新冠肺炎疫情對銀行的收入來源及結構產生一定的影響，導致部分行業、區域信用風險顯著提升，對銀行業帶來較大壓力。

建行管理層指出，考慮到新冠肺炎疫情帶來的影響，該行加大貸款和墊款損失準備計提力度，提升風險的抵禦能力，今年上半年信用減值損失1,113.78億元，較去年同期飆升接近五成。

由於全球新冠肺炎疫情仍然嚴重，外部輸入風險繼續衝擊內地經濟，疫情反彈風險猶在，管理層直言，銀行業務發展前景受到衝擊，資產質素受壓，系統穩定運行面臨挑戰，於今年六月底，不良貸款餘額約2,455.16億元，不良貸款率約1.49%，較去年底上升7點子。

與此同時，建行管理層對前景未敢樂觀，指出銀行業面臨更複雜多變的外部環境，其資產質素受壓，收入和利潤增長均受到影響，直言銀行界未來發展面臨的不確定性增加。

【中行資產減值損失飆九成七】

受到貸款市場報價利率下行、美國減息等因素影響，期內淨息差為1.82%，但較第一季輕微上升。

中行同時指出，將會加強負債成本的管控，主動壓降高成本存款，以紓緩淨息差整體下行的壓力。根據資料顯示，該行上半年資產減值損失約664.84億元，較去年同期大幅上升97.45%，增幅為四大行之中最高，其中，貸款減值損失約607.28億元，按年大幅增加了250億元。

至於信用風險管理方面，該行亦指出，將會完善信用風險管理政策，其中在個人金融方面會加強授信審批管理，嚴格准入標準，加強過程監控，防範過度授信和交叉傳染風險，又會加強對重點產品、重點地區的風險管理。期內，該行進一步加大不良資產的化解力度，上半年核銷資產達209億元。

【農行賺千億 急挫逾一成】

事實上，該行持續加大不良貸款清收處置力度，拓寬相關渠道，立足現金清收，加快呆壞帳核銷等，上半年核銷規模高達220.13億元，不過，該行的不良資產餘額仍較首季增加超過百億元。

面對不明朗環境，農行加大撥備力度，上半年的信用減值損失按年增加34.9%，至991.23億元，並且指出未來會加強風險預警、監控，關注受冠肺炎疫情影響的重點客戶，做好貸款風險分類，防範潛在的風險。

展望下半年，管理層直指，疫情的滯後影響及不確定性風險，預計將進一步蔓延至銀行業，在「讓利」實體經濟和資產質素受壓的情況之下，預料銀行業經營業績或面臨更大下行壓力。

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