AXA安盛推多重保障危疾保險　生意額增兩成

香港不少危疾保險產品只提供首次危疾賠償，AXA安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監左偉豪指，常見危疾復發風險甚高，市面上相關保險計劃未有提供足夠的多重賠償保障，故推出危疾保障升級計劃，並透露6、7月危疾保險平均每月生意額驟升，較過去數月高出逾兩成，反映大眾對危疾保險存在一定需求。

由於癌症、心臟病、中風等疾病的復發風險較高，左偉豪稱，面對保障缺口，不少客戶會擔心退保買新單的損失大，或未有經濟能力負擔新保單，坦言市場對提供多重賠償保障的危疾保障計劃的需求甚大。他表示，疫情無疑會減少與客人見面的機會，但仍有信心以較具競爭力的保費吸引客戶，且新產品具原有產品的基礎，形容推廣時頗為「得心應手」，並會透過非會面銷售方式增加銷售量，冀新推出的危疾保障系列可帶動公司保單銷售。

雖然香港疫情反覆，但他指AXA安盛整體保險索償個案沒有明顯增加，往後會因應疫情，考慮把相應支援措施期限延長。另外，市場尤為關注美國制裁中港官員會否影響其在港投保，左氏則未有直接回應，僅指個別例子暫不作評論。

根據AXA安盛數據，逾六成30歲以上的危疾保險客戶，欠缺足夠、甚至缺乏多重癌症賠償。該公司新推的危疾保障以多重賠償為賣點，受保人一旦確診患癌，將全數退還已繳保費，計劃日後的所有保費亦獲得豁免。若受保人於一年半後再被診斷患癌，可選擇每月收取相等於保額5%的癌症保險賠償，最長可持續4年，或可選擇一筆過收取全數保額的賠償。

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