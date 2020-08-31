盛業資本獲基金認購票據　涉及5000萬美元

盛業資本( 06069 )公布，根據一般授權，向DCP China Credit Fund II, L.P.全資持有的Dragons 519，發行於2023年到期的500萬美元，年息6.5厘的可換股票據，初始換股價每股8.16港元，較上日收市價7.78元溢價4.88%，可轉換為約474.87萬股股份，相當於公司擴大後已發行股本約0.54%。

DCP Fund乃由知名國際機構投資者及主權基金提供資金。

另外，公司向Dragons 519發行於2023年到期的4,500萬美元6.5厘擔保票據。

發行可換股票據發行的估計所得款項淨額將約為496.5萬美元，擔保票據發行料淨集約4,468.7萬美元，均擬用於撥付集團的一般營運資金以擴大供應鏈金融業務。

可換股票據及擔保票據不會於聯交所或任何其他證券交易所上市。公司將向聯交所申請批准換股股份上市及買賣。

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