歡喜傳媒引入嗶哩嗶哩為股東　另訂立合作協議

配售事項集資淨額約5.11億元，擬將約4.11億元用於集團的電影及電視劇版權投資業務，約1億元用於一般營運資金。

另外，公司的全資附屬歡喜，與嗶哩嗶哩兩家全資附屬嗶哩嗶哩公司訂立合作協議，據此，集團享有獨家新媒體傳播權及轉授權的影視內容將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上獨家播放；於嗶哩嗶哩平台上播放授權內容所產生的所有收入經扣除相關成本後由合約方進行分成；嗶哩嗶哩公司將於嗶哩嗶哩平台上設立歡喜首映頻道播放授權內容；嗶哩嗶哩公司及其聯屬公司將獲授予集團主控之影視項目的優先投資權；及集團將與嗶哩嗶哩積極合作共同就集團的影視作品進行衍生開發。

公司預期，集團與嗶哩嗶哩公司根據合作協議共同合作播放的第一部授權內容為集團獨家投資的新網劇《風犬少年的天空》，該新網劇預期將於今年第三季於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上同步播放。此外，雙方將合作的另一部大片為集團出品及擁有獨家新媒體播放權的電影《奪冠》(前稱中國女排)，該電影已定檔今年國慶檔期於中國地區院線上映，預期從院線下映後將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上同步播放。

合作協議為期5年，各方有權協商一致情況下於第4年完結之日終止合作協議。

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