【專家點評】宏利：A股公司ESG評估須有新思維

環境、社會及管治(ESG)政策和框架在亞洲正在快速發展，不少投資市場已經採用了管理準則或指南，並且不斷改善及更新。近年中國A股在ESG方面的進展迅速，但披露結構仍有限和欠優質。同時，由於內地市場並未強制上市公司進行ESG匯報，因此投資者難以評估ESG數據。因此，我們需要深入了解企業基本因素，才可全面洞悉其ESG狀況。

根據聯合國責任投資原則(UNPRI)及特許財務分析師協會的資料，目前內地僅有三分之一公司發表ESG或企業社會責任(CSR)報告。此外，這些報告載列的資料不一定直接與財政重大因素相關。例如，很多公司均就慈善捐款作出報告，但並未全面披露影響業務可持續發展趨勢的關鍵指標。

第三方ESG評級系統固然有用，但過度倚賴亦可能帶來風險。國際第三方供應商一般運用同一方法評估所有市場的企業表現，這意味文化、經濟和地域差異未必獲得充分考慮。此外，第三方評級標準不一，加上欠缺具質素的數據，令進展受阻，尤以內地中小型企業為甚。在此情況下，直接與公司的ESG互動參與可發揮重要作用，有助了解其ESG風險和機遇。

所謂的ESG互動參與，ESG團隊會直接與內地公司溝通互動。舉例說，過去兩年，宏利投資管理團隊就ESG議題定期與多家中國業務龐大的公司溝通互動，包括到北京、上海和深圳進行實地公司考察。考察過程中探討的ESG議題涵蓋氣候變化、綠色建築、水資源危機、網絡安全及董事會多元化。

舉例來說，一家內地的國營企業可能相當具投資價值，但根據第三方供應商的評級，該國企的管治操守評分或會落後於已發展市場同業，導致整體ESG評分偏低。因應這情況，擁有ESG分析能力的主動型基金經理具有優勢，因為其可利用第三方供應商的ESG評級或評分為切入點，以及透過專屬研究框架「GCMV(增長、現金流、管理能力、估值)」，就投資決策過程中重要的因素作進一步分析。

中國A股融合ESG元素是一個複雜的過程，但發展正在迅速變化。拉動的因素固然存在，而且進展平穩順利，但現有數據參差不齊，資訊披露零散，令ESG前景變得不明朗。面對上述情況，我們的主動管理方針和專屬研究有助駕馭這些轉變，在基本因素盡職審查方面提供更優質的ESG意見，特別是在中小企領域。

宏利投資管理亞洲區環境、社會及管治(ESG)主管 Eric Nietsch

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