【股民熱話】2020年港股「靈異」事件何其多…
2020年08月31日 08:00
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上周，筆者聽到一個老股友的傷心自白。她指，參與投資港股經年，但從沒有這兩年如此沮喪，皆因港股大部分股份都唔升，恒生指數表現不濟，市場主要波幅和成交都係集中喺少數中資科技股，令佢感到「哀莫大於心死」！
老實講，呢位股友所言甚是。由於恒生指數一直以傳統產業如金融、地產、工商業佔主要比重，而這些股類卻受制於環球及香港經濟衰退，表現乏善足陳。反觀美國及中國的科技業投資氣氛熾熱，成為全球量寬下的資金所向。所以，若然繼續齋睇恒生指數炒港股，繼續揸滙豐控股(00005)、持內銀股收息，十居其九係碰到一面灰！
是故，身處這個互聯網科技新時代，炒作港股，就要調節心態，少睇恒生指數固然是對策，多睇重磅科技股會較貼近市況。有鑑於市場的轉變，在近次季檢，恒指公司宣布納入小米集團(01810)、藥明生物(02269)及阿里巴巴(09988)入恒指成分股，9月7日生效。估計此舉有助改善恒指的人氣和表現，較能反映市場需求情況。
若然想集中火力在科技股，筆者認為有三個選擇，一係重點押注個別科技巨股、其二係投資恒生科技指數的相關衍生產品，以爭取達致追蹤科技股表現的投資目標；其三係揀五大市值科技股，自組一個科技股組合。
觀乎騰訊控股(00700)、美團點評(03690)、阿里巴巴，股價都不便宜兼價位大，都幾蝦人玩，小米價位較合散戶胃口，加上近期有業績消息，股價追落後，人氣旺盛。筆者認為，科技股現時的估值毫無疑問是有泡沫，但只要市場流動性維持寬裕，科技股仍會是資金所向，皆因相對於仍深陷衰退的傳統產業，風險資金會毫不猶豫選擇前景更可憧憬的新經濟股。能接受呢個現實，自然願意參與；若自問不能接受呢個現實，就只有繼續離場。
科技股係風險相高，估值不便宜，追入自然會有好大心理壓力。筆者傾向選擇從衍生工具入手，以小博大，反正參與高風險投資，用衍生品槓桿放大波幅，風險與回報成正比，只要集中揀大型具流動性的正股相關衍生產品，有咩唔對路肯走唔愁冇位走，以小博大亦易控制整體持倉風險。
講到科技股，講返今日個主題，就係近日股市又出現一宗「靈異」事件！
事緣上周五(28日)首隻恒生科技指數相關交易所買賣基金(ETF)上市，NAV參考價才7.5港元，開市前時段竟然以20元成交了超過59萬股，開市後兩分鐘仍不乏十幾蚊的成交價，但當日恒生科指數高低波幅才4%，相關ETF可以較NAV飆升1.6倍成交，作為指數ETF，可以如此嚴重偏離NAV價格來成交，且數量不少，高位更見市場莊家參與開價，如此「靈異」，係咪真係嚇壞人！
有股民問，指數ETF唔係當個股咁炒咩？其實呢類指數ETF，就好似盈富基金(02800)追蹤恒生指數咁，表現會貼近指數，唔會較NAV有太大偏差。試問能想像在恒指沒有大波動的情況之下，盈富會以較NAV高1.6倍的價格成交嗎？可見，上周以「20蚊」成交價中獎恒生科技指數ETF的股民，如墮火坑！
筆者屈指一算，若然呢隻恒生科技指數ETF要見返20元，即大概騰訊要見約1,950元、小米要見83元、美團要見960元，阿里巴巴要見980元。可見呢個「20蚊」成交價係有幾荒謬！
回想今年，繼3月份的國際油價突然變負數，有香港上市期油ETF急跌後突然改遊戲規則，持倉散戶血本無歸；近日又發生指數ETF「20蚊事件」，都算係「運滯股民損手系列」又一經典！凡此種種，皆凸顯ETF的遊戲規則有問題。但交易所只顧將ETF市場做大，收取上市費，至於散戶唔識炒輸就唔關佢事；監管部門亦未有做好監管及問責工作，亦未有盡責針對指數ETF及商品ETF產品日多，而加強相關的投資者教育。
2020年實在係「非凡」之年，股市仲會唔會有更多呢類「坑錢」事件？反正今年尚餘四個月，大家自求多福，小心為上！
東網財經專欄作者 帥哥
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