【股民熱話】2020年港股「靈異」事件何其多…

上周，筆者聽到一個老股友的傷心自白。她指，參與投資港股經年，但從沒有這兩年如此沮喪，皆因港股大部分股份都唔升，恒生指數表現不濟，市場主要波幅和成交都係集中喺少數中資科技股，令佢感到「哀莫大於心死」！

若然想集中火力在科技股，筆者認為有三個選擇，一係重點押注個別科技巨股、其二係投資恒生科技指數的相關衍生產品，以爭取達致追蹤科技股表現的投資目標；其三係揀五大市值科技股，自組一個科技股組合。

科技股係風險相高，估值不便宜，追入自然會有好大心理壓力。筆者傾向選擇從衍生工具入手，以小博大，反正參與高風險投資，用衍生品槓桿放大波幅，風險與回報成正比，只要集中揀大型具流動性的正股相關衍生產品，有咩唔對路肯走唔愁冇位走，以小博大亦易控制整體持倉風險。

講到科技股，講返今日個主題，就係近日股市又出現一宗「靈異」事件！

事緣上周五(28日)首隻恒生科技指數相關交易所買賣基金(ETF)上市，NAV參考價才7.5港元，開市前時段竟然以20元成交了超過59萬股，開市後兩分鐘仍不乏十幾蚊的成交價，但當日恒生科指數高低波幅才4%，相關ETF可以較NAV飆升1.6倍成交，作為指數ETF，可以如此嚴重偏離NAV價格來成交，且數量不少，高位更見市場莊家參與開價，如此「靈異」，係咪真係嚇壞人！

筆者屈指一算，若然呢隻恒生科技指數ETF要見返20元，即大概騰訊要見約1,950元、小米要見83元、美團要見960元，阿里巴巴要見980元。可見呢個「20蚊」成交價係有幾荒謬！

回想今年，繼3月份的國際油價突然變負數，有香港上市期油ETF急跌後突然改遊戲規則，持倉散戶血本無歸；近日又發生指數ETF「20蚊事件」，都算係「運滯股民損手系列」又一經典！凡此種種，皆凸顯ETF的遊戲規則有問題。但交易所只顧將ETF市場做大，收取上市費，至於散戶唔識炒輸就唔關佢事；監管部門亦未有做好監管及問責工作，亦未有盡責針對指數ETF及商品ETF產品日多，而加強相關的投資者教育。

2020年實在係「非凡」之年，股市仲會唔會有更多呢類「坑錢」事件？反正今年尚餘四個月，大家自求多福，小心為上！

東網財經專欄作者 帥哥

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