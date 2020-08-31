【市前重點睇】道指期貨上升 金價回勇
2020年08月31日 08:00
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●美匯指數跌至92.28，離岸人民幣高見6.8576，港匯見7.7504，美元兌日圓處105.54，歐元漲至1.191，英鎊高企1.3353。金價高見1,975美元。布油飆至45.94美元，紐油企43.01美元。道指期貨升約百點。
●道指上周五(28日)收報28,653點，升161點或0.57%，今年累計由跌轉升；標指收報3,508點，升23點或0.67%；納指收報11,695點，升70點或0.6%。標指和納指齊創收市新高。 https://bit.ly/34N1W8f
●美國商務部公布，7月份商品貿易赤字擴大11.7%，至793億美元(約6,185億港元)，多過預期的720億美元，期內出口及入口均增加11.8%，至分別1,150.08億及1,943.27億美元。
●美國商務部公布，7月個人開支增加1.9%，分別較5月及6月的8.6%及6.2%增幅顯著放緩，或反映當地疫情再度惡化的影響，惟仍好過市場預期增長1.6%。期內個人收入增加0.4%，好過原先預期減少0.2%。
●美國10年期國債孳息率跌3.11點子，報0.7211厘。
●港股ADR指數上周五收報25,511點，升89點。
●9月恒生指數夜期上周五收報25,418點，升51點，低水4點，成交13,077張。
●紐約10月期油上周五收報每桶42.97美元，跌7美仙或0.16%，全周計累升約1.5%。布蘭特10月期油收報每桶45.05美元，跌4美仙或0.09%。
●紐約12月期金上周五收報每安士1,974.9美元，升42.3美元或2.2%，全星期累升1.4%，為過去3星期以來首次錄得單周升幅。
●英國富時100指數上周五收報5,963點，跌36點或0.61%；法國CAC指數收報5,002點，跌13點或0.26%；德國DAX指數收報13,033點，跌63點或0.48%。 https://bit.ly/31JApCJ
●英倫銀行行長貝利表示，央行還有很多彈藥，包括必要時可實施的負利率。
●傳日本首相安倍晉三辭職後，央行將維持政策立場不變。
●根據中國新實施的人工智能技術出口限制規定，報道指字節跳動將需要取得中國政府批准才能出售TikTok的美國業務。字節跳動表示，將嚴格遵守中國政府規定處理技術出口相關業務。
●吉利汽車已完成A股上市輔導，或將先於威馬成為「深圳科創板整車第一股」。
●四大內銀盈利跌幅，十年最甘。 https://bit.ly/2ExMRg9
●【樓市急凍】新盤成交月挫逾一成半，嘉湖呎價年內最殘。 https://bit.ly/3gJOhAU
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