【市前重點睇】道指期貨上升　金價回勇

●美匯指數跌至92.28，離岸人民幣高見6.8576，港匯見7.7504，美元兌日圓處105.54，歐元漲至1.191，英鎊高企1.3353。金價高見1,975美元。布油飆至45.94美元，紐油企43.01美元。道指期貨升約百點。

●美國商務部公布，7月份商品貿易赤字擴大11.7%，至793億美元(約6,185億港元)，多過預期的720億美元，期內出口及入口均增加11.8%，至分別1,150.08億及1,943.27億美元。

●美國商務部公布，7月個人開支增加1.9%，分別較5月及6月的8.6%及6.2%增幅顯著放緩，或反映當地疫情再度惡化的影響，惟仍好過市場預期增長1.6%。期內個人收入增加0.4%，好過原先預期減少0.2%。

●美國10年期國債孳息率跌3.11點子，報0.7211厘。

●港股ADR指數上周五收報25,511點，升89點。

●9月恒生指數夜期上周五收報25,418點，升51點，低水4點，成交13,077張。

●紐約10月期油上周五收報每桶42.97美元，跌7美仙或0.16%，全周計累升約1.5%。布蘭特10月期油收報每桶45.05美元，跌4美仙或0.09%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,974.9美元，升42.3美元或2.2%，全星期累升1.4%，為過去3星期以來首次錄得單周升幅。

●英倫銀行行長貝利表示，央行還有很多彈藥，包括必要時可實施的負利率。

●傳日本首相安倍晉三辭職後，央行將維持政策立場不變。

●根據中國新實施的人工智能技術出口限制規定，報道指字節跳動將需要取得中國政府批准才能出售TikTok的美國業務。字節跳動表示，將嚴格遵守中國政府規定處理技術出口相關業務。

●吉利汽車已完成A股上市輔導，或將先於威馬成為「深圳科創板整車第一股」。

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