【專家點評】古勝：押注「內循環」國策　呢隻股有得諗…

恒指8月初至今，一底高於一底的趨勢持續，似乎預示9月份港股有驚喜。至於會唔會升穿250天線的牛熊分界線，上望7月7日的高位26,700點水平？咁就要睇美國未來數周會唔會息事寧人，還是再度出手壓制中國，呢啲政治風險冇得估。

但照睇近期牌面，例如香港新冠肺炎疫情回落、疫苗研發有希望、中美兩國肯定首階段貿易協議的成果，及大市連續橫行整固近兩個月的走勢，後市有好大機會向上突破。不過，若然真係驚，最好控制注碼，唔好瞓身入市。而睇淡後市，亦都唔好做淡住先。

技術方面，潤泥的走勢平穩，尤其是7月至今，股價逐級上，形成明顯上升通道，上周升約8%。但睇好其前景者唔使心急入市，照近2月的上升模式來看，本周有機會回調至10天線附近，建議11元邊入第一注，短線阻力為13元，向下跌穿50天線10.4元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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