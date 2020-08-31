【專家點評】陳正犖：英鎊基本因素不俗　留意逢低買入機會

聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會上表示，將修改政策框架，轉為採取靈活的2%平均通脹目標，而缺乏通脹之下，低失業率不應被視為政策會變得更為鷹派，暗示低利率會維持一段時間。不過，投資者或趁好消息出貨，導致上周五美元只出現短暫的下跌，其後作出反彈。

我們對中長期美元弱勢看法維持不變，除了由於聯儲局向市場闡明了更彈性的通脹框架或導致美國實際利率與其他G10國利率收窄，還有面對第四輪刺激性財政政策談判陷入僵局，而投資者亦可能會於美國大選前對沖美元計價資產或將資金重新配置到海外。美元弱勢，其他主流貨幣包括英鎊亦或會受惠。

英鎊兌美元繼續於1.3200至1.3232水平上落，短期突破向上似乎有難度，或暗示短線會有較深回調。不過，基本因素仍然支持逢低買入的氣氛。這些基本因素包括英國數據繼續令投資者有驚喜，以及持續的財政及貨幣政策支持經濟復甦，中線英鎊在脫歐協議公布後（有機會於十月初後公布）上望1.3500的目標不變，強勁支持位在1.28至1.29範圍。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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