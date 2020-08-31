【專家點評】潘梓生：鮑威爾「未夠鴿」　買金毋須高追

市場靜待的央行年會終在上周四舉行，由於疫情的關係，美國聯儲局主席鮑威爾改為視像演講，會上鮑威爾一如市場所料，向市場表明將採取平均通脹目標機制，即未來即使通脹稍高於2%，聯儲局也不會急於加息以穩定通脹。

市場預期未來的通脹水平上升，美國國債的孳息率曲線也變得陡斜。不過，鮑威爾講話後美元回升，貴金屬價格下跌，卻代表市場認為講話較預期「不夠鴿派」。

首先，即使聯儲局會議紀錄顯示該局認為孳息率曲線效用成疑，市場仍然對此抱有憧憬，但最終鮑威爾隻字不提曲線控制，已令市場失望。另外，市場原先估計目標通脹率可能高於2至2.5%，但鮑威爾卻未有調高通脹目標。而且，鮑威爾表示所謂的「平均通脹目標」沒有公式，若政策未有提供時間性，所謂的平均目標通脹意義其實不明。

在現時聯儲局未有再加額購買資產，同時市場憧憬的貨幣政策亦未有落實，相信貴金屬價格短期仍然難以突破八月初的高位。因此，投資者若要買入金銀仍可等待更低位置才作部署，金價短期較大支持約在1,910至1,920美元。

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