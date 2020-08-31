【專家點評】沈振盈：港股技術走勢向好

上周五期指結算，恒指算是扳回高位結算，收報25,422點，技術上出現明顯的「大圓底」形態，走勢向好。中線走勢亦亮麗，自3月下旬低位起步的上升軌，至今仍未有下破。就算間歇性出現震盪，也沒有破壞整體走勢。

踏入九月份，基金需要埋季結博表現，相信會齊心協力托市。而且，全世界都在炒「疫後經濟復甦」的憧憬，有極大力的藉口去推高股市，估計大市將出現向上突破的局面。

從玄學的角度分析，「甲申」出現甲水財星，相信本周大市會進一步挑戰高位。而9月7日「白露」之後，踏入「乙酉」月會更加對股市有利。故此，預期9月份恒指有望挑戰28,000水平。

本周每日的股市走勢預測：

周一（丙午日）：天干地支皆屬火，全火之局，反覆中向好。

周二（丁未日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，反覆上落。

周三（戊申日）：天干屬土地支屬金，土生金之局，先低後高。

周四（己酉日）：天干屬土地支屬金，土生金之局，走勢向好。

周五（庚戌日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，持續升勢。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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