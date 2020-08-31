中國經濟：8月製造業PMI跌至51　差過預期

中國統計局公布，8月份製造業採購經理指數(PMI)報51，預期為51.2，前值51.1。

期內，新訂單指數為52，高於7月0.3個百分點，連續4個月回升。從行業情況看，醫藥、非金屬製品、金屬製品、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等製造業新訂單指數均高於7月4個百分點以上。8月生產指數為53.5，與新訂單指數的差值收窄至1.5個百分點，為3月份以來的最小值。

新出口訂單指數為49.1，高於7月0.7個百分點，其中非金屬製品、有色、金屬製品等7個行業位於臨界點以上。

從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業PMI為52.8和52.7，分別高於上月1.5和0.9個百分點，高於製造業PMI 1.8和1.7個百分點，新動能為製造業復甦注入活力。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為58.3和53.2，分別高於7月0.2和1.0個百分點。從行業情況看，鋼鐵、有色等行業兩個價格指數均高於60，部分上游行業價格上漲較快。

本月企業生產經營活動預期指數為58.6，高於7月0.8個百分點。從行業情況看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥、專用設備、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等製造業生產經營活動預期指數均高於60。

調查結果還顯示，小型企業PMI為47.7，按月下降0.9個百分點，仍位於臨界點以下。8月小型企業反映市場需求不足和資金緊張的企業佔比分別超過五成和四成，生產經營依然面臨不少困難。此外，重慶、四川等地部分企業反映受暴雨洪澇災害影響，原材料採購周期拉長，市場訂單減少，企業生產有所回落。

至於8月份非製造業PMI報55.2，預期54.2，前值54.2。綜合PMI為54.5，前值54.1。

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