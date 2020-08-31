港股格局：麥嘉嘉指9月市況樂觀　或上試26700

恒指周一早間升超過300點，升穿25,700點，8月以來累升約1,100點。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，受惠環球疫情開始轉穩、和市場逐步消化中美緊張關係因素，帶動8月港股升勢。她預期港股9月整體走勢將略優於8月，因恒指成分股將於今周五收市後作出變動，新經濟股有機會帶動恒指升勢。

惟她也提醒，投資者不要預期恒指短期會有很大升幅，畢竟中資金融股佔恒指比重仍高，內銀業績表現一般下限制了恒指的升幅。此外，她預料中美關係在11月美國總統大選前也不會大幅度好轉，預期恒指短期仍會在區間內上落，支持位100天線約24,500點，上方阻力為7月高位約26,700點。至於9月能否升破26,700點，還看內地會否加大放水力度。

她續指，炒股不炒市的情況將會延續，部分內需股升至高位後遇上回調壓力，建議投資者可轉向留意稍為落後、但具備「新經濟+內需」消費概念的股份，例如5G股、晶片股、電商股、或提供在線服務的股份，博成為下一輪資金炒作目標。

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