【fb直播】新經濟股貴得滯 轉炒舊經濟股仲着數？

四大內銀最近公布業績，齊齊跌鑊甘，少賺介乎10.38%至11.51%。在內地推行讓利下，預計內銀在今年8月至12月，讓利規模達到6,300億元人民幣，內銀股短期股價要繼續疲弱？

內地有望下月全面恢復審批到訪澳門的旅遊簽證，連跌10個月的澳門賭收有救？濠賭股走出谷底？投資者又如何部署好？

花旗輪證特約《輪證博弈》，逢星期一上午11:30於東網Money18 fb直播，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀以及訊匯證券行政總裁沈振盈坐鎮，醒你最新窩輪部署攻略！

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