【專家點評】陳政深：新經濟股值得睇高一線

港股在上周五期指結算日走勢反霞，近日金管局持續承接美元沽盤，顯示資金未懼政治上及經濟上之不明朗因素而繼續流入，加上新股活動活躍，大型新股如螞蟻集團及百勝中國等或最快於九月上市，以及美聯儲主席鮑威爾的言論顯示其鴿派立場，市場對環球投資市場的憧憬亦都相對樂觀，港股在現水平應有不俗支持。

中線而言，投資者仍應注視今年高低位之中軸，即25,100點左右水平，觀察恒指是否能在其上守穩。至於短線方面，指數在25,300點企穩後，理應有較強基礎挑戰25,800點的250天線位置，惟相信此區間仍會相當反覆，直至新股令整體大市氣氛全面向好，而新經濟類股份仍值得看高一線。

從技術角度審視，網易雖然較為落後，但目前仍屬強勢，股價剛在上兩周重上10天線，高位回吐成交亦跟隨收縮，典型有等待突破，參考同業走勢，挑戰阻力位175元難度不大，以143元為止蝕參考，值博率甚高。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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