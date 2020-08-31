港股格局：李偉傑料9月有機會挑戰26800點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，外圍市場氣氛偏向正面，加上資金繼續氾濫，積極尋找資金投放，料科技股續有追捧，多隻新經濟股於9月7日亦正式納入恒指成分股，相信將成為大市上升動力。港股已成功升穿250天線(現約25,779點)，若能成功企穩，料恒指9月初有機會挑戰7月高位阻力約26,800點水平，支持位則已上移至20天線25,100點附近。

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