港股格局：李偉傑料9月有機會挑戰26800點
2020年08月31日 11:00
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，外圍市場氣氛偏向正面，加上資金繼續氾濫，積極尋找資金投放，料科技股續有追捧，多隻新經濟股於9月7日亦正式納入恒指成分股，相信將成為大市上升動力。港股已成功升穿250天線(現約25,779點)，若能成功企穩，料恒指9月初有機會挑戰7月高位阻力約26,800點水平，支持位則已上移至20天線25,100點附近。
日前有多隻重磅內銀股公布業績，包括中行(03960)、建行(00939)、工行(01398)及農行(01288)，李指其業績未有太大驚喜，中期純利下跌均約一成，在新冠肺炎疫情爆發下，上半年普遍出現壞帳撥備急增現象。由於板塊並非炒作焦點，料股價維持於低位震盪，反彈空間不大。
另外，李偉傑又指，雖然友邦保險(01299)上半年業績欠驚喜，但市場炒作下半年復甦概念，績後股價走勢好轉，並已重上80元關。他料短期或需先行整固，如升至85港元水平，不妨先行減磅食胡，待回落至75元樓下再作部署。
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