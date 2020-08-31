【瑞通推介】小米再創歷史新高　牛證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局對通脹將採取更寬鬆的貨幣政策立場，另據報總統特朗普願意提高經濟紓困法案金額至1.3萬億美元。道指上周五(28日)收報28,653點，升161點或0.5%，收復今年以來失地，全周計累升2.59%。

恒指上周五收升140點或0.5%，報25,422點，盤中一度高見25,749點。全周計，恒指累漲308點或1.2%。周一(31日)早段升勢持續，一度升近400點，高位重上25,800點，並收復250天線。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1.4億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期港股將見整固。上周五其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

聯儲局主席鮑威爾提出「平均通脹目標」，容許通脹適度高於2%水平，意味可能更長時間維持低息，帶動資金回流舊經濟股。友邦保險上周五曾飆逾半成，高見81.5元，突破7月初高位，創今年1月以來高，收市維持4%的升幅，收報80.65元，在大成交下結束三連跌，亦是半年來首次收市企80元以上。友邦上半年新業務價值按年下跌37%，略差過市場預期，但部分券商繼續看好友邦可受惠中國未來持續開放保險業市場，以及疫情緩和後中港放寬檢疫，帶動銷售回升。該股周一早段曾升逾2%，一度重上82元。上周五有逾880萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約430萬元淨流入。

新經濟股個別發展。美團點評上周五好淡角力，曾創274.4元上市新高，其後回軟，收跌2.1%於265.2元。美團次季業績遠勝市場預期，券商繼續看好集團下半年收益將維持強勁，但股份升至270元以上走勢見反覆。該股周一早段升逾2%，重返270元以上。上周五分別有逾690萬和逾540萬元淨流出其好倉和淡倉。

小米集團績後持續獲資金追捧，上周五曾飆逾11%，高見23.85元創歷史新高，收報22.5元，升5.4%，繼續是最活躍港股，並連升3個交易日。小米將於下周起正式獲納入恒指，周一早段續強，最多漲逾5%，重返23元以上。上周五有逾7.7億元北水淨買入小米，是當日最多北水淨流入的港股。輪證資金流方面，上周五有超過1.3億元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,300萬元淨流入。

騰訊控股有份持股的Epic Games，其開發商身份被蘋果公司(Apple Inc.)終止，遊戲《要塞英雄》正式下架App Store。騰訊股價上周五反覆向下，以全日低位540.5元收市，跌3.1%，是當日表現最差藍籌。周一早段曾反彈逾2%，重上554元，其後於550元關口以下徘徊。上周五有近5.3億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，上周五有逾6,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,300萬元淨流出。

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