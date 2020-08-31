【再生枝節】字節跳動：售TikTok美國業務交易或延至11月後

美國企業洽購短片分享程式TikTok的交易可能再有變數。TikTok母公司字節跳動發表聲明，指公司將嚴格遵守中國商務部和科技部對人工智能技術出售實施的新限制，有關出售TikTok美國業務的交易，可能要延至11月美國大選後。

聲明指出，中國商務部和科技部對人工智能技術出售實施的新限制，公司進行有關交易前，需要獲得中國政府批准，才可以出售TikTok美國業務。由於中國的審批需時，故有關交易可能會拖至11月的美國大選後。

中國商務部和科技部於上周五(28日)調整發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，將「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」和「人工智能交互介面技術」等條目新加入限制出口部分。商務部表示，調整禁止或限制出口的技術目錄，目的在於促進科技進步和對外經濟技術合作，維護國家經濟安全。

市場預期，在中美緊張關係日益加劇的形勢下，想同時令中美兩國滿意，任何形式的交易都會變得更加複雜。

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