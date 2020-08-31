【期權攻略】陳偉明：港股9月向上突破

港股上周仍然是橫行悶局，曾經因為美國將24間中國企業列入出口管制黑名單的消息拖累恒指於上周四(27日)下挫至大約25,200點，及後又因為美國聯儲局「放鴿」容許通脹在一段時間內高於2%，刺激港股隨即爆上至250天線的25,800點，而上星期提及的候低Long Call策略當然繼續贏錢。

美國聯儲局主席鮑威爾表明採取「平均通脹目標」，意味低息環境將會持續一段頗長時間，而這是一個很重要的信號。因為美元持續弱勢，加上美股估值高昂，有機會導致資金逐步流向亞洲市場，從而利好港股表現。而恒指亦有機會挑戰7月份高位大約26,800點。

策略上，建議針對阿里巴巴、美團及恒指採取混合策略。阿里巴巴是近期Short Put之選，如果回吐跌穿上一個交易日低位，分注Short Put 9月等價期權。美團則每逢創新高分注Short Call10月份280元。而恒指則可在250天線附近，採取牛跨策略，同時Long Call 9月份26600點及Short Call 27,000點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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